Book Cover Maker для Android
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
5.4.7
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Desygner Pty Ltd
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|Размер:
|52.97 Мб
Book Cover Maker — приложение для создания профессиональных обложек книг для печатных и цифровых изданий. Будет полезно авторам, издателям, редакторам и тем, кто хочет оформить свою книгу визуально привлекательно. Релактор помогает быстро разработать уникальную обложку для произведений любого жанра: романов, фантастики, документальной литературы и других. Приложение не требует специальных дизайнерских навыков и позволяет пользователю реализовать любые идеи с помощью удобных инструментов и шаблонов.
Book Cover Maker поддерживает работу с изображениями, шрифтами, графикой и эффектами. Все шаблоны и материалы можно адаптировать под собственные задачи: изменять формат, удалять фон, применять фильтры и цветовые решения. Интеграция с облачным хранилищем позволяет сохранять и синхронизировать проекты на разных устройствах, а экспорт готовых файлов в высоком разрешении, дает возможность создавать макеты для профессиональной печати.
Основные возможности Book Cover Maker:
- Помогает создавать обложки для печатных и цифровых книг (в том числе форматы Kindle и Wattpad).
- Содержит обширную коллекцию готовых шаблонов, изображений, шрифтов и графических элементов.
- Предоставляет ежемесячные обновления библиотеки графических элементов и шаблонов.
- Поддерживает совместную работу в реальном времени в рамках одной команды.
- Не наносит водяные знаки при сохранении и публикации и экспортирует готовые проекты без ограничений по лицензиям.
- Использует облачную синхронизацию проектов для редактирования на разных устройствах.
- Позвляет изменять размеры и форматы изображений без потери качества.
- Предоставляет инструмент для удаления фона одним касанием с применением ИИ.
- Дает возможность самостоятельно подготовить макеты к печати с высоким разрешением.
- Поддерживает анимированные обложки для публикации в социальных сетях.
