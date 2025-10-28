Book Cover Maker — приложение для создания профессиональных обложек книг для печатных и цифровых изданий. Будет полезно авторам, издателям, редакторам и тем, кто хочет оформить свою книгу визуально привлекательно. Релактор помогает быстро разработать уникальную обложку для произведений любого жанра: романов, фантастики, документальной литературы и других. Приложение не требует специальных дизайнерских навыков и позволяет пользователю реализовать любые идеи с помощью удобных инструментов и шаблонов.

Book Cover Maker поддерживает работу с изображениями, шрифтами, графикой и эффектами. Все шаблоны и материалы можно адаптировать под собственные задачи: изменять формат, удалять фон, применять фильтры и цветовые решения. Интеграция с облачным хранилищем позволяет сохранять и синхронизировать проекты на разных устройствах, а экспорт готовых файлов в высоком разрешении, дает возможность создавать макеты для профессиональной печати.

Основные возможности Book Cover Maker: