Описание
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1
Размер:52.97 Мб
Book Cover Maker — приложение для создания профессиональных обложек книг для печатных и цифровых изданий. Будет полезно авторам, издателям, редакторам и тем, кто хочет оформить свою книгу визуально привлекательно. Релактор помогает быстро разработать уникальную обложку для произведений любого жанра: романов, фантастики, документальной литературы и других. Приложение не требует специальных дизайнерских навыков и позволяет пользователю реализовать любые идеи с помощью удобных инструментов и шаблонов.

Book Cover Maker поддерживает работу с изображениями, шрифтами, графикой и эффектами. Все шаблоны и материалы можно адаптировать под собственные задачи: изменять формат, удалять фон, применять фильтры и цветовые решения. Интеграция с облачным хранилищем позволяет сохранять и синхронизировать проекты на разных устройствах, а экспорт готовых файлов в высоком разрешении, дает возможность создавать макеты для профессиональной печати.

Основные возможности Book Cover Maker:

  • Помогает создавать обложки для печатных и цифровых книг (в том числе форматы Kindle и Wattpad).
  • Содержит обширную коллекцию готовых шаблонов, изображений, шрифтов и графических элементов.
  • Предоставляет ежемесячные обновления библиотеки графических элементов и шаблонов.
  • Поддерживает совместную работу в реальном времени в рамках одной команды.
  • Не наносит водяные знаки при сохранении и публикации и экспортирует готовые проекты без ограничений по лицензиям.
  • Использует облачную синхронизацию проектов для редактирования на разных устройствах.
  • Позвляет изменять размеры и форматы изображений без потери качества.
  • Предоставляет инструмент для удаления фона одним касанием с применением ИИ.
  • Дает возможность самостоятельно подготовить макеты к печати с высоким разрешением.
  • Поддерживает анимированные обложки для публикации в социальных сетях.
