Invitation Maker для Android
Invitation Maker – приложение для создания персонализированных приглашений и поздравительных открыток без навыков работы в дизайне. Помогает пользователю быстро оформить любое приглашение, подобрать стиль, добавить изображения, текст, наклейки и цветовые акценты. Интерфейс редактора интуитивно понятен и не требует дополнительного обучения.
Программа содержит набор готовых шаблонов, которые можно адаптировать под конкретное событие: свадьбу, день рождения, юбилей, вечеринку, фестиваль, деловое мероприятие или детское торжество. Также предусмотрена возможность создавать приглашения с нуля, выбирать собственные фоны, изображения, графические элементы, шрифты, цвета, градиенты и декоративные эффекты. Приложение поддерживает экспорт готовых работ в высоком качестве и обмен через популярные мессенджеры и социальные сети.
Основные возможности Invitation Maker:
- Содержит готовые шаблоны приглашений для различных событий.
- Предлагает функцию создания карточек с нуля с возможностью выбрать собственные изображения, фон и оформление.
- Обеспечивает инструменты персонализации: редактировать тексты, шрифты, тени, градиенты, текстуры и цветовые решения.
- Позволяет сохранятье и отправлять готовые приглашения через WhatsApp, Instagram, Facebook, электронную почту и другие платформы.
- Поддерживает декоративные элементы: наклейки, эмодзи и уникальные графические элементы.
- Содержит библиотеку фонов с цветами, узорами, акварелью и эффектом размытия.
- Дает возможность создавать печатные и цифровые приглашения в формате HD.
