Invitation Maker – приложение для создания персонализированных приглашений и поздравительных открыток без навыков работы в дизайне. Помогает пользователю быстро оформить любое приглашение, подобрать стиль, добавить изображения, текст, наклейки и цветовые акценты. Интерфейс редактора интуитивно понятен и не требует дополнительного обучения.

Программа содержит набор готовых шаблонов, которые можно адаптировать под конкретное событие: свадьбу, день рождения, юбилей, вечеринку, фестиваль, деловое мероприятие или детское торжество. Также предусмотрена возможность создавать приглашения с нуля, выбирать собственные фоны, изображения, графические элементы, шрифты, цвета, градиенты и декоративные эффекты. Приложение поддерживает экспорт готовых работ в высоком качестве и обмен через популярные мессенджеры и социальные сети.

Основные возможности Invitation Maker: