Philips Air+ – интеллектуальное приложение, которое позволяет управлять устройствами очистки воздуха Philips и обеспечивать оптимальное качество воздуха в помещении. Помогает пользователю контролировать уровень загрязнений, получать уведомления о состоянии воздуха и автоматически регулировать работу очистителя. Программа собирает данные от встроенных датчиков, анализирует показатели загрязнителей, аллергенов и газов, а также учитывает информацию о внешней среде, что позволяет поддерживать чистый и здоровый воздух в доме без постоянного ручного вмешательства.

Приложение сохраняет историю изменений качества воздуха, дает возможность отслеживать динамику показателей и принимать более обоснованные решения по улучшению микроклимата в помещении. А также информирует пользователя о необходимости технического обслуживания: замене и очистке фильтра или обновлении компонентов. При желании новые фильтры можно заказать прямо из интерфейса приложения.

Основные возможности Philips Air+: