Philips Air+ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.15.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Versuni Netherlands B.V.
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|71.57 Мб
Philips Air+ – интеллектуальное приложение, которое позволяет управлять устройствами очистки воздуха Philips и обеспечивать оптимальное качество воздуха в помещении. Помогает пользователю контролировать уровень загрязнений, получать уведомления о состоянии воздуха и автоматически регулировать работу очистителя. Программа собирает данные от встроенных датчиков, анализирует показатели загрязнителей, аллергенов и газов, а также учитывает информацию о внешней среде, что позволяет поддерживать чистый и здоровый воздух в доме без постоянного ручного вмешательства.
Приложение сохраняет историю изменений качества воздуха, дает возможность отслеживать динамику показателей и принимать более обоснованные решения по улучшению микроклимата в помещении. А также информирует пользователя о необходимости технического обслуживания: замене и очистке фильтра или обновлении компонентов. При желании новые фильтры можно заказать прямо из интерфейса приложения.
Основные возможности Philips Air+:
- Мониторит качествоа воздуха в помещении и на улице в реальном времени.
- Автоматически настраивает параметры очистителя, чтобы достичь оптимальной производительности.
- Отправляет уведомления о загрязнении, уровне аллергенов и необходимости технического обслуживания.
- Обеспечивает дистанционное управление устройством: включение, выключение, изменение скорости вентилятора и режимов работы.
- Дает подсказки и инструкции для очистки или замены фильтров с возможностью заказа новых через приложение.
- Отображает историю данных о качестве воздуха за предыдущие периоды.
- Использует интеллектуальный режим на базе технологии искусственного интеллекта.
- Поддерживает интеграцию с другими умными устройствами Philips, включая роботы-пылесосы.
