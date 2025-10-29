Philips Air+ для Android

Philips Air+ – интеллектуальное приложение, которое позволяет управлять устройствами очистки воздуха Philips и обеспечивать оптимальное качество воздуха в помещении. Помогает пользователю контролировать уровень загрязнений, получать уведомления о состоянии воздуха и автоматически регулировать работу очистителя. Программа собирает данные от встроенных датчиков, анализирует показатели загрязнителей, аллергенов и газов, а также учитывает информацию о внешней среде, что позволяет поддерживать чистый и здоровый воздух в доме без постоянного ручного вмешательства.

Приложение сохраняет историю изменений качества воздуха, дает возможность отслеживать динамику показателей и принимать более обоснованные решения по улучшению микроклимата в помещении. А также информирует пользователя о необходимости технического обслуживания: замене и очистке фильтра или обновлении компонентов. При желании новые фильтры можно заказать прямо из интерфейса приложения. 

Основные возможности Philips Air+:

  • Мониторит качествоа воздуха в помещении и на улице в реальном времени.
  • Автоматически настраивает параметры очистителя, чтобы достичь оптимальной производительности.
  • Отправляет уведомления о загрязнении, уровне аллергенов и необходимости технического обслуживания.
  • Обеспечивает дистанционное управление устройством: включение, выключение, изменение скорости вентилятора и режимов работы.
  • Дает подсказки и инструкции для очистки или замены фильтров с возможностью заказа новых через приложение.
  • Отображает историю данных о качестве воздуха за предыдущие периоды.
  • Использует интеллектуальный режим на базе технологии искусственного интеллекта.
  • Поддерживает интеграцию с другими умными устройствами Philips, включая роботы-пылесосы.
