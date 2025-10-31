Hotune Body Editor — приложение для редактирования фотографий, помогает точно настроить параметры внешности на снимках. Позволяет изменять форму тела и черты лица, корректировать пропорции и улучшать качество изображения без профессиональных навыков. Редактор дает возможность создавать сбалансированные и естественные изображения и помогает адаптировать фотографии под различные визуальные стили.

Интерфейс программы прост и понятен, что делает процесс редактирования доступным для каждого пользователя. Hotune Editor поддерживает настройку фигуры, коррекцию лица, сглаживание кожи, удаление дефектов и добавление эффектов макияжа. С помощью удобных инструментов можно отрегулировать контраст, освещение и насыщенность, создать реалистичный визуальный результат. Все изменения применяются плавно и аккуратно, без искажения исходного изображения. Приложение также поддерживает ручное редактирование отдельных участков для более точной обработки деталей.

Список основных Hotune Body Editor: