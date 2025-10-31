Hotune Body Editor для Android

Версия:3.2.1 | Сообщить о новой версии
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Категория:Редакторы
Размер:64.45 Мб
Hotune Body Editor — приложение для редактирования фотографий, помогает точно настроить параметры внешности на снимках. Позволяет изменять форму тела и черты лица, корректировать пропорции и улучшать качество изображения без профессиональных навыков. Редактор дает возможность создавать сбалансированные и естественные изображения и помогает адаптировать фотографии под различные визуальные стили.

Интерфейс программы прост и понятен, что делает процесс редактирования доступным для каждого пользователя. Hotune Editor поддерживает настройку фигуры, коррекцию лица, сглаживание кожи, удаление дефектов и добавление эффектов макияжа. С помощью удобных инструментов можно отрегулировать контраст, освещение и насыщенность, создать реалистичный визуальный результат. Все изменения применяются плавно и аккуратно, без искажения исходного изображения. Приложение также поддерживает ручное редактирование отдельных участков для более точной обработки деталей.

Список основных Hotune Body Editor:

  • Позволяет изменятьформы тела: настройка талии, бедер и других частей тела с помощью гибких инструментов.
  • Дает возможность удлинить ноги и откорректировать пропорций для создания сбалансированной фигуры.
  • Предоставляет инструменты для ретуши лица с возможностью разглаживания кожи, удаления морщин и акне.
  • Обеспечивает настройку формы лица и черт, в том числе изменение овала, подбородка, носа и губ.
  • Позволяет добавдять визуальные эффекты макияжа: тональная основа, подсветка, матирование.
  • Оснащен функцией отбеливания зубов и коррекции мимических деталей, а также наложения татуировок и визуальных акцентов.
  • Поддерживает несколько режимов редактирования с предварительным просмотром результата.
