Hotune Body Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|cerdillac
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64.45 Мб
Hotune Body Editor — приложение для редактирования фотографий, помогает точно настроить параметры внешности на снимках. Позволяет изменять форму тела и черты лица, корректировать пропорции и улучшать качество изображения без профессиональных навыков. Редактор дает возможность создавать сбалансированные и естественные изображения и помогает адаптировать фотографии под различные визуальные стили.
Интерфейс программы прост и понятен, что делает процесс редактирования доступным для каждого пользователя. Hotune Editor поддерживает настройку фигуры, коррекцию лица, сглаживание кожи, удаление дефектов и добавление эффектов макияжа. С помощью удобных инструментов можно отрегулировать контраст, освещение и насыщенность, создать реалистичный визуальный результат. Все изменения применяются плавно и аккуратно, без искажения исходного изображения. Приложение также поддерживает ручное редактирование отдельных участков для более точной обработки деталей.
Список основных Hotune Body Editor:
- Позволяет изменятьформы тела: настройка талии, бедер и других частей тела с помощью гибких инструментов.
- Дает возможность удлинить ноги и откорректировать пропорций для создания сбалансированной фигуры.
- Предоставляет инструменты для ретуши лица с возможностью разглаживания кожи, удаления морщин и акне.
- Обеспечивает настройку формы лица и черт, в том числе изменение овала, подбородка, носа и губ.
- Позволяет добавдять визуальные эффекты макияжа: тональная основа, подсветка, матирование.
- Оснащен функцией отбеливания зубов и коррекции мимических деталей, а также наложения татуировок и визуальных акцентов.
- Поддерживает несколько режимов редактирования с предварительным просмотром результата.
