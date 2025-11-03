xHP Flashtool — программное решение для точной настройки автоматических коробок передач автомобилей BMW с 6-, 7- и 8-ступенчатыми трансмиссиями. Предоставляет возможность изменить параметры работы коробки передач с помощью смартфона или планшета на Android и получить полный контроль над поведением трансмиссии. Утилита обеспечивает максимальную эффективность и адаптацию характеристик автомобиля под индивидуальные предпочтения водителя.

Программа обеспечивает быструю и безопасную регулировку множества параметров: точки переключения передач, скорость реакции трансмиссии и особенности работы в различных режимах движения, без необходимости использовать сложное оборудование. Пользователь может создать собственные настройки или воспользоваться готовыми конфигурациями (OTS-картами), доступными в официальном онлайн-магазине xHP. Для соединения с автомобилем используется Wi-Fi адаптер xHP или совместимые OBD-устройства, что обеспечивает стабильное подключение и высокую точность передачи данных между приложением и системой автомобиля.

Основные возможности xHP Flashtool: