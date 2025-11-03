xHP Flashtool для Android

Описание
Версия:4.0.28701
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Категория:Удаленное управление
Размер:9.85 Мб
xHP Flashtool — программное решение для точной настройки автоматических коробок передач автомобилей BMW с 6-, 7- и 8-ступенчатыми трансмиссиями. Предоставляет возможность изменить параметры работы коробки передач с помощью смартфона или планшета на Android и получить полный контроль над поведением трансмиссии. Утилита обеспечивает максимальную эффективность и адаптацию характеристик автомобиля под индивидуальные предпочтения водителя.

Программа обеспечивает быструю и безопасную регулировку множества параметров: точки переключения передач, скорость реакции трансмиссии и особенности работы в различных режимах движения, без необходимости использовать сложное оборудование. Пользователь может создать собственные настройки или воспользоваться готовыми конфигурациями (OTS-картами), доступными в официальном онлайн-магазине xHP. Для соединения с автомобилем используется Wi-Fi адаптер xHP или совместимые OBD-устройства, что обеспечивает стабильное подключение и высокую точность передачи данных между приложением и системой автомобиля. 

Основные возможности xHP Flashtool:

  • Поддерживает автоматические коробки передач BMW с 6, 7 и 8 ступенями.
  • Обеспечивает полную кастомизацию параметров переключения передач и поведения трансмиссии.
  • Предоставляет возможность настраивать Launch Control и режимы ускорения.
  • Регулирует отклик коробки, переключение при разных оборотах и стиля вождения.
  • Дает возможность выбирать между пользовательскими параметрами и готовыми картами OTS.
  • Поддержка обновлений и расширение функциональности через официальный веб-магазин.
  • Совместим с популярными адаптерами и фирменными устройствами xHP Wi-Fi Adapter.
  • Содержит подробную документацию и базу знаний (WIKI) для пользователей.
