xHP Flashtool — программное решение для точной настройки автоматических коробок передач автомобилей BMW с 6-, 7- и 8-ступенчатыми трансмиссиями. Предоставляет возможность изменить параметры работы коробки передач с помощью смартфона или планшета на Android и получить полный контроль над поведением трансмиссии. Утилита обеспечивает максимальную эффективность и адаптацию характеристик автомобиля под индивидуальные предпочтения водителя.
Программа обеспечивает быструю и безопасную регулировку множества параметров: точки переключения передач, скорость реакции трансмиссии и особенности работы в различных режимах движения, без необходимости использовать сложное оборудование. Пользователь может создать собственные настройки или воспользоваться готовыми конфигурациями (OTS-картами), доступными в официальном онлайн-магазине xHP. Для соединения с автомобилем используется Wi-Fi адаптер xHP или совместимые OBD-устройства, что обеспечивает стабильное подключение и высокую точность передачи данных между приложением и системой автомобиля.
Основные возможности xHP Flashtool:
- Поддерживает автоматические коробки передач BMW с 6, 7 и 8 ступенями.
- Обеспечивает полную кастомизацию параметров переключения передач и поведения трансмиссии.
- Предоставляет возможность настраивать Launch Control и режимы ускорения.
- Регулирует отклик коробки, переключение при разных оборотах и стиля вождения.
- Дает возможность выбирать между пользовательскими параметрами и готовыми картами OTS.
- Поддержка обновлений и расширение функциональности через официальный веб-магазин.
- Совместим с популярными адаптерами и фирменными устройствами xHP Wi-Fi Adapter.
- Содержит подробную документацию и базу знаний (WIKI) для пользователей.
