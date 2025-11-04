OSLink для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.16.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OSLink
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|65.86 Мб
OSLink — программа для удалённого управления устройствами, обеспечивает двусторонний доступ между различными системами и платформами, поддерживает настольные и мобильные устройства, в том числе компьютеры с Windows и смартфоны иkb планшеты под управлением Android. С ее помощью можно управлять устройствами на расстоянии, обмениваться экранами и получать полный контроль над подключённым оборудованием.
Утилита обеспечивает стабильное соединение между устройствами без ограничений по количеству подключений, позволяет транслировать экран мобильного устройства на компьютер, управлять телефонами Android удалённо, а также запускать компьютерные игры на смартфонах. Программа поддерживает подключение периферийных устройств, таких как Bluetooth-клавиатура, мышь и игровые контроллеры, что делает управление максимально удобным.
С помощью OSLink пользователи могут не только управлять своим компьютером, но и контролировать работу эмуляторов, например LDPlayer, что позволяет запускать несколько игр или приложений одновременно и отслеживать процесс в реальном времени. Также доступен многопользовательский онлайн-режим, который даёт возможность совместного доступа к рабочему столу и совместной игре с другими пользователями.
Основные возможности OSLink:
- Поддерживает удалённый доступ между устройствами Windows и Android.
- Предлагает неколько режимов работы: обычный (для презентаций и обмена файлами) и игровой (для плавного воспроизведения).
- Дает возможность играть в компьютерные игры (Steam, Epic Games, эмуляторы и консольные платформы) через телефон.
- Использует создание и настройку индивидуальных раскладок клавиш для популярных игр (GTA V, COD, PUBG, WOW и др.).
- Обеспечивает неограниченное количество подключений для обмена данными и управления.
- Оснащен функцией зеркалирования экрана мобильного устройства на компьютер.
- Поддерживает управление Bluetooth-контроллерами, клавиатурами и мышками.
- Обеспечивает удалённое управление смартфонами и планшетами на Android.
- Позволяет управлять эмулятором LDPlayer, в том числе для многозадачного запуска и удалённого мониторинга.
- Поддерживает многопользовательский режим «Играть вместе» с доступом к рабочему столу и эмулятору.
- Полное соблюдение правил безопасности и конфиденциальности при использовании функций удалённого доступа.
