OSLink — программа для удалённого управления устройствами, обеспечивает двусторонний доступ между различными системами и платформами, поддерживает настольные и мобильные устройства, в том числе компьютеры с Windows и смартфоны иkb планшеты под управлением Android. С ее помощью можно управлять устройствами на расстоянии, обмениваться экранами и получать полный контроль над подключённым оборудованием.

Утилита обеспечивает стабильное соединение между устройствами без ограничений по количеству подключений, позволяет транслировать экран мобильного устройства на компьютер, управлять телефонами Android удалённо, а также запускать компьютерные игры на смартфонах. Программа поддерживает подключение периферийных устройств, таких как Bluetooth-клавиатура, мышь и игровые контроллеры, что делает управление максимально удобным.

С помощью OSLink пользователи могут не только управлять своим компьютером, но и контролировать работу эмуляторов, например LDPlayer, что позволяет запускать несколько игр или приложений одновременно и отслеживать процесс в реальном времени. Также доступен многопользовательский онлайн-режим, который даёт возможность совместного доступа к рабочему столу и совместной игре с другими пользователями.

Основные возможности OSLink: