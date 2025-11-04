OSLink для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.16.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:65.86 Мб
СКАЧАТЬ
OSLink скриншот № 1
OSLink скриншот № 2
OSLink скриншот № 3
OSLink скриншот № 4

OSLink — программа для удалённого управления устройствами, обеспечивает двусторонний доступ между различными системами и платформами, поддерживает настольные и мобильные устройства, в том числе компьютеры с Windows и смартфоны иkb планшеты под управлением Android. С ее помощью можно управлять устройствами на расстоянии, обмениваться экранами и получать полный контроль над подключённым оборудованием.

Утилита обеспечивает стабильное соединение между устройствами без ограничений по количеству подключений,  позволяет транслировать экран мобильного устройства на компьютер, управлять телефонами Android удалённо, а также запускать компьютерные игры на смартфонах. Программа поддерживает подключение периферийных устройств, таких как Bluetooth-клавиатура, мышь и игровые контроллеры, что делает управление максимально удобным. 

С помощью OSLink пользователи могут не только управлять своим компьютером, но и контролировать работу эмуляторов, например LDPlayer, что позволяет запускать несколько игр или приложений одновременно и отслеживать процесс в реальном времени. Также доступен многопользовательский онлайн-режим, который даёт возможность совместного доступа к рабочему столу и совместной игре с другими пользователями.

Основные возможности OSLink:

  • Поддерживает удалённый доступ между устройствами Windows и Android.
  • Предлагает неколько режимов работы: обычный (для презентаций и обмена файлами) и игровой (для плавного воспроизведения).
  • Дает возможность играть в компьютерные игры (Steam, Epic Games, эмуляторы и консольные платформы) через телефон.
  • Использует создание и настройку индивидуальных раскладок клавиш для популярных игр (GTA V, COD, PUBG, WOW и др.).
  • Обеспечивает неограниченное количество подключений для обмена данными и управления.
  • Оснащен функцией зеркалирования экрана мобильного устройства на компьютер.
  • Поддерживает управление Bluetooth-контроллерами, клавиатурами и мышками.
  • Обеспечивает удалённое управление смартфонами и планшетами на Android.
  • Позволяет управлять эмулятором LDPlayer, в том числе для многозадачного запуска и удалённого мониторинга.
  • Поддерживает многопользовательский режим «Играть вместе» с доступом к рабочему столу и эмулятору.
  • Полное соблюдение правил безопасности и конфиденциальности при использовании функций удалённого доступа.
ТОП-сегодня раздела "Удаленное управление"
 

скачать Google HomeGoogle Home 4.0.53.4

Управляйте контентом и устройствами в одном приложении. Google Home позволяет управлять...

скачать Приват24Приват24 6.64.01

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...

скачать spacedeskspacedesk 0.91.8

Удобное приложение, которое позволяет использовать ваше устройство Android в качестве...

скачать AnyDeskAnyDesk 8.0.4

Бесплатный инструмент, который позволяет получить удалённый доступ к рабочему столу...

скачать AirDroidAirDroid 4.3.10.1

AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows...

скачать DroidCam Wireless WebcamDroidCam Wireless Webcam 6.27

Android-приложение, которое превратит любой мобильный телефон и планшет в полноценную...

Отзывы о программе OSLink

Admin

Отзывов о программе OSLink 1.3.16.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв