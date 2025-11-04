Wi-Fi Filter Tool для Windows

Описание
Wi-Fi Filter Tool — утилита для управления беспроводными подключениями и контроля доступа к Wi-Fi сетям. Gозволяет отслеживать, какие устройства подключаются к вашему маршрутизатору, создавать белые и черные списки, а также быстро настраивать соединения в домашних, офисных или публичных сетях. Является удобным решением для фильтрации и автоматического управления подключениями без сложных конфигураций. Wi-Fi Filter Tool подходит для домашнего и корпоративного использования, а также для работы в общественных зонах, где важно быстро фильтровать подключаемые устройства. 

Приложение не требует установки, после запуска автоматически обнаруживает все доступные беспроводные сети и отображает их в основном интерфейсе. Пользователь может выбрать нужную сеть из выпадающего списка, обновить список соединений или вручную добавить и удалить сети при необходимости. Функция белого списка позволяет задать перечень устройств, которым разрешён доступ к вашей сети. Любое устройство, не включённое в этот список, будет автоматически заблокировано, даже если знает пароль от Wi-Fi. Таким образом обеспечивается дополнительный уровень безопасности и контроль над тем, кто может использовать ваше соединение.

Основные возможности Wi-Fi Filter Tool:

  • Автоматически определяет доступные беспроводные сети.
  • Обеспечивает быстрое подключение и переключение между сетями.
  • Поддерживает создание белых и черных списков устройств.
  • Позволяет автоматически блокировать неавторизованные подключения.
  • Предусматривает ручное добавление и удаление сетей.
  • Предлагает функцию обновления списка подключений в один клик.
  • Удобный интерфейс с минимальным количеством элементов.
