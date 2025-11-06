Touch Screen Test для Android

Touch Screen Test — приложение для проверки качества работы сенсорного экрана и отображения цветовой информации на мобильном устройстве. Предлагает набор простых тестов, которые помогают оценить точность отклика на касание, определить корректность передачи цветов, проверить работу мультитач жестов и уточнить основные параметры экрана. Программа не выполняет автоматическую диагностику, а предоставляет визуальные и тактильные тесты, по результатам которых пользователь может сделать собственные выводы о состоянии дисплея.

Утилита содержит три теста для оценки цветопередачи: проверка чистоты оттенков, плавности градиентов и отображения различных гамм. Эти тесты позволяют определить, нет ли искажений, засветов или неравномерной яркости. Дополнительно доступны два теста, ориентированных на сенсорную часть экрана: проверка одиночных касаний и многопальцевых жестов. Первый позволяет понять, верно ли фиксируются касания по всей поверхности дисплея, второй: проверить корректность распознавания нескольких точек касания одновременно, что важно для приложений с мультитач управлением.

Также в программе предусмотрена отдельная страница с информацией об экране устройства. На ней отображается разрешение, плотность пикселей, соотношение сторон, а также текущий уровень яркости. Эти данные могут быть полезны при настройке комфортного режима чтения, подборе оптимальной яркости или проверке совместимости приложений с разными типами дисплеев. Управление тестами выполнено максимально просто: переход между экранами осуществляется одним нажатием, а выход из теста возможен двойным касанием.

Список основных возможностей Touch Screen Test:

  • Позволяет проверить точность передачи цветов и оттенков.
  • Обеспечивает тестирование плавности градиентов.
  • Помогает оценить качество одиночных касаний по всей поверхности экрана.
  • Проверяет оценить работу мультитач жестов (до десяти одновременных касаний).
  • Отображает параметры экрана: разрешение, плотность пикселей, яркость.
  • Работает без рекламы и ограничений и требований к дополнительным разрешениям.
