Syncthing — утилита для синхронизации файлов между устройствами по технологии прямого обмена без использования облачных серверов. Обеспечивает передачу данных напрямую между терминалами, что позволяет сохранять полный контроль над файлами и исключает риск хранения и возможного доступа к данным на сторонних сервисах. Управление синхронизацией выполняется через локальный веб-интерфейс, где пользователь может добавлять устройства, выбирать папки и задавать параметры обмена.

В основе приложения лежит принцип конфиденциальности: файлы хранятся только на устройствах пользователя, а доступ возможен только между разрешенными участниками синхронизации. Сеансы передачи данных защищены с помощью TLS-шифрования с поддержкой механизма "совершенной секретности", благодаря чему исключается перехват содержимого. Каждое устройство подтверждается криптографическим сертификатом, и подключение возможно только при явном разрешении.

Syncthing имеет открытый исходный код и открытую модель разработки. Протокол синхронизации полностью документирован и может быть проверен сообществом. Найденные ошибки и исправления публикуются публично. Приложение может быть использовано как для индивидуальной передачи файлов между домашними компьютерами, так и для постоянной синхронизации каталогов между несколькими рабочими станциями или серверами. Поддерживается настройка параметров интерфейса, сетевых соединений и правил синхронизации для различных сценариев.

Основные возможности Syncthing: