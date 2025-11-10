Syncthing для Windows
Syncthing — утилита для синхронизации файлов между устройствами по технологии прямого обмена без использования облачных серверов. Обеспечивает передачу данных напрямую между терминалами, что позволяет сохранять полный контроль над файлами и исключает риск хранения и возможного доступа к данным на сторонних сервисах. Управление синхронизацией выполняется через локальный веб-интерфейс, где пользователь может добавлять устройства, выбирать папки и задавать параметры обмена.
В основе приложения лежит принцип конфиденциальности: файлы хранятся только на устройствах пользователя, а доступ возможен только между разрешенными участниками синхронизации. Сеансы передачи данных защищены с помощью TLS-шифрования с поддержкой механизма "совершенной секретности", благодаря чему исключается перехват содержимого. Каждое устройство подтверждается криптографическим сертификатом, и подключение возможно только при явном разрешении.
Syncthing имеет открытый исходный код и открытую модель разработки. Протокол синхронизации полностью документирован и может быть проверен сообществом. Найденные ошибки и исправления публикуются публично. Приложение может быть использовано как для индивидуальной передачи файлов между домашними компьютерами, так и для постоянной синхронизации каталогов между несколькими рабочими станциями или серверами. Поддерживается настройка параметров интерфейса, сетевых соединений и правил синхронизации для различных сценариев.
Основные возможности Syncthing:
- Обеспечивает синхронизация данных между устройствами без использования облачных серверов.
- Применяет шифрование соединений с использованием TLS и механизма совершенной секретности.
- Гарантирует полный контроль над файлами: данные хранятся только на устройствах пользователя.
- Использует передачу файлов по модели P2P с прямым соединением терминалов.
- Выполняет аутентификацию устройств с помощью криптографических сертификатов.
- Поддерживает расширенную настройку параметров подключения и синхронизации.
- Предоставляет гибкое управление папками, устройствами и правилами обмена.
- Работает на компьютерах, мобильных устройствах и сетевых хранилищах.
- Возможность использования в локальной сети и через интернет.
- Управляется через локальный веб-интерфейс.
- Полностью открытый исходный код и протокол.
