Serene — приложение для поддержки пользователей в сфере психического благополучия и саморазвития. Основная задача: предоставить инструменты для самостоятельной оценки эмоционального состояния и научить навыкам управления стрессом, тревожностью, эмоциональными реакциями и внутренними паттернами поведения. Сервис содержит набор самотестов, тематических обучающих курсов и журнал для отслеживания изменений. Материалы основаны на подходах когнитивно-поведенческой терапии и могут быть адаптированы под индивидуальные цели.

Пользователь может проходить тесты, которые помогают определить особенности личности, эмоциональные реакции, влияние прошлого опыта и текущие состояния. На основе полученных результатов сервис предлагает курсы, направленные на понимание причин определенных трудностей и методы их преодоления. Встроенный дневник и трекер настроения позволяют отслеживать изменения состояния и выявлять устойчивые модели поведения. Также в базе содержится дополнительная информация по темам самооценки, отношений, переживания стресса, эмоционального выгорания, восстановления после сложных ситуаций и формирования устойчивости.

Serene можно использоваться в индивидуальной работе и как вспомогательный инструмент параллельно с консультациями специалистов. Приложение не ставит диагнозы и не заменяет профессиональную терапию, но поддерживает пользователя в процессе самостоятельного анализа и поиска подходящих стратегий управления своим состоянием.

Основные возможности Serene:

  • Предлагает самооценочные тесты для анализа эмоционального состояния и личностных особенностей.
  • Содержит тематические курсы, основанные на принципах когнитивно-поведенческой терапии.
  • Использует дневник с функциями анализа записей и генерацией подсказок на базе ИИ.
  • Дает возможность вести трекер настроения с возможностью отслеживать динамику и паттерны.
  • Предлагает курсы по восстановлению после эмоциональных разрывов и напряженных периодов.
  • Содержит раздел, посвященный особенностям восприятия и выражения чувств в отношениях.
  • Обеспечивает конфиденциальность данных и сохранность личной информации.
