Bandwidth Manager для Windows
Версия:
3.3.0
ОС:
Windows 11, 10
Разработчик:
|SoftPerfect Research
Категория:
SoftPerfect Bandwidth Manager — утилита для контроля использования сетевого трафика и управления пропускной способностью интернет-подключения. Позволяет задавать правила ограничения скорости, распределять трафик между устройствами и контролировать нагрузку на сеть в разных сценариях. Данное решение подходит для домашних пользователей, которые стремяться избежать перерасхода лимитированного трафика, и для организаций, которым необходимо управлять сетевой активностью сотрудников или клиентов. Интерфейс приложения основан на системе правил, которые позволяют гибко настраивать параметры подключения и определять условия ограничения пропускной способности.
Работа с программой начинается с создания и настройки правил, применяемых к определенным сетевым интерфейсам, протоколам или отдельным адресам. Пользователь может устанавливать общие или детализированные ограничения скорости, назначать приоритеты, определять исключения и использовать дополнительные условия, включая расписания. Приложение также поддерживает механизм автоматического применения “штрафов” при обнаружении активности, которая создает повышенную нагрузку на сеть. Это позволяет контролировать, например, потоковое видео, обмен файлами по P2P, интенсивные загрузки или длительные соединения.
SoftPerfect Bandwidth Manager помогает уменьшить риск превышения лимита трафика, оптимизировать сетевую производительность и структурировать распределение пропускной способности. Благодаря сочетанию гибкой системы правил, возможности мониторинга и конфигурируемых ограничений, приложение может применяться в широком спектре задач: от контроля домашнего роутера до управления сетью в офисной инфраструктуре.
Основные возможности SoftPerfect Bandwidth Manager:
- Позволяет создать и настроить правила ограничения пропускной способности.
- Дает возможность применять ограничения скорости к отдельным интерфейсам, хостам, доменам, портам или протоколам.
- Предаставляет инструменты управления приоритетами сетевой активности и контроля потоковой передачи, P2P-соединений и загрузок.
- Содержит функцию «штрафов» для автоматического снижения пропускной способности при определённых типах нагрузки.
- Предоставляет возможность настроить поведение сети на основе конкретных сценариев.
- Позволяет создавать расписания для включения и выключения правил.
- Обеспечивает просмотр и управление активными соединениями.
