Learn Python — обучающее приложение для самостоятельного изучения языка программирования Python. Будет полезно начинающим пользователям и опытным разработчикам, которые хотят систематизировать знания или подготовиться к собеседованию. Программа сочетает теорию, практику и инструменты для кодинга прямо на смартфоне и встроенный компилятор, которые могут не только изучить синтаксис и основы языка, но и сразу проверить результат выполнения своих скриптов. Приложение поддерживает голосовое обучение и содержит сотни примеров кода, что значительно упрощает процесс изучения и помогает быстро освоить практическую сторону программирования.

Учебные материалы разделены по темам: от базовых конструкций и работы с данными до объектно-ориентированного программирования и многопоточности. В конце каждой темы предусмотрены тесты и практические задания, что помогает закрепить знания и подготовиться к экзаменам или собеседованиям. В дополнение к учебным разделам в программу включены реальные проекты, с помощью которых можно развить практические навыки программирования и научиться решать прикладные задачи. Learn Python также предоставляет возможность получить сертификат после прохождения курса. Это делает приложение полезным инструментом для студентов, преподавателей и специалистов, стремящихся подтвердить свои навыки.

Основные возможности Learn Python: