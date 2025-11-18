Simple Nanny — приложение для удалённого наблюдения за спящим ребёнком с помощью двух смартфонов. Позволяет создать простую систему контроля, не требующую дополнительного оборудования. Один телефон выступает в роли устройства, размещённого рядом с ребёнком, а второй используется родителем для уведомлений и управления функциями. Такой подход будет удобным в ситуациях, когда необходимо выйти в другую комнату, заняться делами или на короткое время покинуть пространство рядом с ребёнком.

Программа обеспечивает быстрые оповещения в случае пробуждения ребёнка и даёт возможность взаимодействовать с ним дистанционно. Родитель может говорить через телефон, использовать встроенные колыбельные или контролировать обстановку с помощью аудио- и видеопотоков. Simple Nanny помогает минимизировать риски и поддерживать постоянную связь, когда ребёнок спит или отдыхает.

Список основных возможностей Simple Nanny: