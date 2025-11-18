Simple Nanny для Android
Simple Nanny — приложение для удалённого наблюдения за спящим ребёнком с помощью двух смартфонов. Позволяет создать простую систему контроля, не требующую дополнительного оборудования. Один телефон выступает в роли устройства, размещённого рядом с ребёнком, а второй используется родителем для уведомлений и управления функциями. Такой подход будет удобным в ситуациях, когда необходимо выйти в другую комнату, заняться делами или на короткое время покинуть пространство рядом с ребёнком.
Программа обеспечивает быстрые оповещения в случае пробуждения ребёнка и даёт возможность взаимодействовать с ним дистанционно. Родитель может говорить через телефон, использовать встроенные колыбельные или контролировать обстановку с помощью аудио- и видеопотоков. Simple Nanny помогает минимизировать риски и поддерживать постоянную связь, когда ребёнок спит или отдыхает.
Список основных возможностей Simple Nanny:
- Использует два телефона для организации простой системы видеоняни.
- Обеспечивает просмотр видео и прослушивание звука в режиме реального времени.
- Отправляет мгновенные уведомления о пробуждении или повышенной активности ребёнка.
- Дает возможность удалённо разговаривать с ребёнком через встроенную передачу голоса.
- Предлагает воспроизведение встроенных колыбельных песен, чтобы успокоить малыша.
- Предлагает удобный выбор ролей: «Малыш» — для телефона рядом с ребёнком, «Родитель» — для устройства в руках взрослого.
- Предусматривает возможность использовать старый смартфон как устройство наблюдения.
