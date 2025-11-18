Simple Nanny для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5.33 Мб
СКАЧАТЬ
Simple Nanny скриншот № 1
Simple Nanny скриншот № 2
Simple Nanny скриншот № 3
Simple Nanny скриншот № 4

Simple Nanny — приложение для удалённого наблюдения за спящим ребёнком с помощью двух смартфонов. Позволяет создать простую систему контроля, не требующую дополнительного оборудования. Один телефон выступает в роли устройства, размещённого рядом с ребёнком, а второй используется родителем для уведомлений и управления функциями. Такой подход будет удобным в ситуациях, когда необходимо выйти в другую комнату, заняться делами или на короткое время покинуть пространство рядом с ребёнком.

Программа обеспечивает быстрые оповещения в случае пробуждения ребёнка и даёт возможность взаимодействовать с ним дистанционно. Родитель может говорить через телефон, использовать встроенные колыбельные или контролировать обстановку с помощью аудио- и видеопотоков. Simple Nanny помогает минимизировать риски и поддерживать постоянную связь, когда ребёнок спит или отдыхает.

Список основных возможностей Simple Nanny:

  • Использует два телефона для организации простой системы видеоняни.
  • Обеспечивает просмотр видео и прослушивание звука в режиме реального времени.
  • Отправляет мгновенные уведомления о пробуждении или повышенной активности ребёнка.
  • Дает возможность удалённо разговаривать с ребёнком через встроенную передачу голоса.
  • Предлагает воспроизведение встроенных колыбельных песен, чтобы успокоить малыша.
  • Предлагает удобный выбор ролей: «Малыш» — для телефона рядом с ребёнком, «Родитель» — для устройства в руках взрослого.
  • Предусматривает возможность использовать старый смартфон как устройство наблюдения.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать OrbotOrbot 17.5.0-RC-2-tor-0.4.8.17

Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную...

скачать Google Family LinkGoogle Family Link 2.64.0.2025w44.825692870

Бесплатное Android-приложение, позволяющее настраивать правила пользования цифровым...

скачать MEGAMEGA 15.20(253011241)(71f585ee22)

Безопасное облачное хранилище и чат для Android-смартфонов и планшетов. Данные шифруют и...

скачать DuckDuckGo Privacy BrowserDuckDuckGo Privacy Browser 5.253.1

Бесплатное приложение для Android, девизом которого служит максимум конфиденциальности,...

скачать Adblocker BrowserAdblocker Browser 125.1.3862

Супербыстрый браузер с блокировщиком рекламы, который без проблем позволяет блокировать...

скачать Hotspot ShieldHotspot Shield 10.12.0

Hotspot Shield – надежный и быстрый VPN уже используют более 400 млн пользователей. Передовые...

Отзывы о программе Simple Nanny

Admin

Отзывов о программе Simple Nanny 1.10.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв