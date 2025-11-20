Pure Browser — компактный и производительный браузер, разработанный для устройств с ограниченными ресурсами. Сочетает небольшой размер, высокую скорость работы и набор инструментов, которые упрощают повседневный веб-серфинг. Будет полезен пользователям, которым важно экономить место на телефоне и получить стабильную работу даже на слабых устройствах. Pure Browser обеспечивает удобный доступ к интернет-страницам, поддерживает инструмент для загрузки видео, режим приватного просмотра, а также встроенную блокировку рекламы.

В основе приложения лежит сочетание минималистичного интерфейса и функциональности: инструменты для сохранения страниц, просмотра в ночном режиме, сканирования QR-кодов и управления закладками. Также реализована возможность переводить страницы и искать нужную информацию в пределах конкретного веб-ресурса. Особое внимание уделено конфиденциальности: приложение не собирает пользовательские данные и позволяет работать в режиме инкогнито без сохранения истории.

Основные возможности Pure Browser: