Pure Browser для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.52 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9.48 Мб
Pure Browser скриншот № 1
Pure Browser скриншот № 2
Pure Browser скриншот № 3
Pure Browser скриншот № 4

Pure Browser — компактный и производительный браузер, разработанный для устройств с ограниченными ресурсами. Сочетает небольшой размер, высокую скорость работы и набор инструментов, которые упрощают повседневный веб-серфинг. Будет полезен пользователям, которым важно экономить место на телефоне и получить стабильную работу даже на слабых устройствах. Pure Browser обеспечивает удобный доступ к интернет-страницам, поддерживает инструмент для загрузки видео, режим приватного просмотра, а также встроенную блокировку рекламы.

В основе приложения лежит сочетание минималистичного интерфейса и функциональности: инструменты для сохранения страниц, просмотра в ночном режиме, сканирования QR-кодов и управления закладками. Также реализована возможность переводить страницы и искать нужную информацию в пределах конкретного веб-ресурса. Особое внимание уделено конфиденциальности: приложение не собирает пользовательские данные и позволяет работать в режиме инкогнито без сохранения истории.

Основные возможности Pure Browser:

  • Использует встроенную блокировку рекламы, нежелательного контента и уведомлений.
  • Предлагает функциональный загрузчик видео для сохранения роликов с большинства сайтов.
  • Поддерживает режим инкогнито без сохранения истории просмотров и ночной режим для комфортного чтения.
  • Позволяет делать скриншоты прямо в браузере, сохранять страницы для офлайн-доступа и переводить тексты.
  • Предоставляет инструменты для работы с закладками, историей посещений и поиском по содержимому. 
  • Среди дополнительных инструментов: режим только текста, полноэкранный просмотр, импорт и экспорт закладок
  • Содержит встроенный сканер QR-кодов и набор тем оформления.
