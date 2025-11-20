Pure Browser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.52 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|PureBrowser
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.48 Мб
|СКАЧАТЬ
Pure Browser — компактный и производительный браузер, разработанный для устройств с ограниченными ресурсами. Сочетает небольшой размер, высокую скорость работы и набор инструментов, которые упрощают повседневный веб-серфинг. Будет полезен пользователям, которым важно экономить место на телефоне и получить стабильную работу даже на слабых устройствах. Pure Browser обеспечивает удобный доступ к интернет-страницам, поддерживает инструмент для загрузки видео, режим приватного просмотра, а также встроенную блокировку рекламы.
В основе приложения лежит сочетание минималистичного интерфейса и функциональности: инструменты для сохранения страниц, просмотра в ночном режиме, сканирования QR-кодов и управления закладками. Также реализована возможность переводить страницы и искать нужную информацию в пределах конкретного веб-ресурса. Особое внимание уделено конфиденциальности: приложение не собирает пользовательские данные и позволяет работать в режиме инкогнито без сохранения истории.
Основные возможности Pure Browser:
- Использует встроенную блокировку рекламы, нежелательного контента и уведомлений.
- Предлагает функциональный загрузчик видео для сохранения роликов с большинства сайтов.
- Поддерживает режим инкогнито без сохранения истории просмотров и ночной режим для комфортного чтения.
- Позволяет делать скриншоты прямо в браузере, сохранять страницы для офлайн-доступа и переводить тексты.
- Предоставляет инструменты для работы с закладками, историей посещений и поиском по содержимому.
- Среди дополнительных инструментов: режим только текста, полноэкранный просмотр, импорт и экспорт закладок
- Содержит встроенный сканер QR-кодов и набор тем оформления.
Мощный мобильный инструмент с открытым исходным кодом, который помогает обеспечивать...
Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он...
Яндекс.Браузер – заблокирует назойливую рекламу и предупредит пользователя об опасности...
Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив...
Firefox — один из наиболее популярных браузеров для ПК добрался и до платформы Android....
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств...
Отзывы о программе Pure Browser
Admin
Отзывов о программе Pure Browser 2.0.52 пока нет, можете добавить...