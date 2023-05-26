TheCircuitPro для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mantex Studios
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,21 Мб
TheCircuitPro - сборник схем и тем электроники, где присутствуют краткие и последовательные пояснения, формулы, советы и симуляции, благодаря чему можно быстро освежить в памяти самые важные темы и схемы в электронике.
TheCircuitPro позволяет разделить свой контент на категории и предлагает соответствующий контент, полезный для понимания схемы просмотра или темы.
Приложение TheCircuitPro в основном разделено на три раздела: Основные цепи, Пример приложения и Фокус.
- Главные схемы: включает в себя основные схемы, на которых основаны более сложные схемы (например, инвертирующий усилитель). Это поможет вам понять теорию каждой схемы.
- Пример применения: включает в себя схемы с конкретным применением, часто называемые соответствующей базовой схемой (например, аудиоусилитель).
- Фокус: объясняется конкретная тема, чтобы вы могли лучше понять схемы и их приложения (например, диод). Этот раздел включает в себя широкий спектр контента.
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