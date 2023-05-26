TheCircuitPro для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,21 Мб
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TheCircuitPro - сборник схем и тем электроники, где присутствуют краткие и последовательные пояснения, формулы, советы и симуляции, благодаря чему можно быстро освежить в памяти самые важные темы и схемы в электронике.

TheCircuitPro позволяет разделить свой контент на категории и предлагает соответствующий контент, полезный для понимания схемы просмотра или темы.

Приложение TheCircuitPro в основном разделено на три раздела: Основные цепи, Пример приложения и Фокус.

  • Главные схемы: включает в себя основные схемы, на которых основаны более сложные схемы (например, инвертирующий усилитель). Это поможет вам понять теорию каждой схемы.
  • Пример применения: включает в себя схемы с конкретным применением, часто называемые соответствующей базовой схемой (например, аудиоусилитель).
  • Фокус: объясняется конкретная тема, чтобы вы могли лучше понять схемы и их приложения (например, диод). Этот раздел включает в себя широкий спектр контента.
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