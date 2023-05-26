TheCircuitPro - сборник схем и тем электроники, где присутствуют краткие и последовательные пояснения, формулы, советы и симуляции, благодаря чему можно быстро освежить в памяти самые важные темы и схемы в электронике.

TheCircuitPro позволяет разделить свой контент на категории и предлагает соответствующий контент, полезный для понимания схемы просмотра или темы.

Приложение TheCircuitPro в основном разделено на три раздела: Основные цепи, Пример приложения и Фокус.