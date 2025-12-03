Cjam — утилита для редактирования аудиофайлов без сложных инструментов и перегруженных интерфейсов. Программа ориентирована на тех, кому требуется быстро вырезать отдельные фрагменты музыки, объединить несколько дорожек или добавить простые эффекты. Cjam упрощает обработку MP3-файлов и делает её понятной даже для пользователей без опыта работы с аудиоредакторами.

Приложение поддерживает пакетную обработку, что позволяет работать сразу с несколькими треками. Перед началом работы можно выбрать один из профилей выполнения, который соответствует конкретной задаче: объединение файлов, нарезка дорожек через определённые интервалы, добавление пауз и другие сценарии. Пользователю достаточно нажать кнопку запуска и программа автоматически применит выбранные действия ко всем загруженным аудиофайлам.

При необходимости параметры обработки можно настроить вручную. Инструмент позволяет изменять пороги обнаружения тишины, управлять эффектами затухания, выбирать автоматический или ручной режим запуска профиля и использовать дополнительные опции. Для индивидуальной правки отдельных треков предусмотрено окно с отображением волновой формы, которое позволяет точечно редактировать выбранные участки аудио.

Основные возможности Cjam: