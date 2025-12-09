AltSnap для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.66 / 1.67 Pre-release | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:206 Кб
AltSnap скриншот № 1
AltSnap скриншот № 2
AltSnap скриншот № 3
AltSnap скриншот № 4

AltSnap — компактная утилита для упрощённого управления окнами приложений с помощью клавиатуры и мыши. Будет полезна при работе с большим количеством открытых приложений, а также на экранах с высокой плотностью элементов, где стандартные способы управления окнами могут быть неудобными. Ключевая функция AltSnap заключается в использовании клавиши Alt в сочетании с кнопками мыши. При зажатой Alt и левой кнопке мыши пользователь может свободно перемещать окно, независимо от положения курсора. При использовании Alt и правой кнопки мыши становится доступно изменение размеров окна, также без привязки к его краям. Такой подход значительно ускоряет работу и снижает количество лишних движений, что особенно заметно при интенсивной работе за компьютером.

Графического интерфейса в привычном смысле нет, все управление осуществляется через значок в системном трее и файл конфигурации. Пользователь может включать и отключать программу, запускать её с повышенными правами, а также настраивать общее поведение утилиты в соответствии со своими задачами.

Программа предоставляет широкие возможности кастомизации. Доступны настройки действий для основной и дополнительной кнопок мыши, клавиатурных сочетаний, а также управление списками исключений. Пользователь может задавать процессы и окна, которые следует игнорировать, или процессы, к которым нельзя применять функции программы. В расширенных параметрах предусмотрены такие возможности, как запуск нескольких экземпляров утилиты, автоматическая максимизация окна при переносе между мониторами, восстановление размеров окна одним кликом, изменение поведения привязки окон и другие параметры. 

Список основных возможностей AltSnap:

  • Обеспечивает перемещение окон с помощью Alt и левой кнопки мыши из любой области окна.
  • Позволяет изменять размеры окон с помощью Alt и правой кнопки мыши без привязки к границам.
  • Предоставляет гибкую настройку действий мыши и клавиатуры.
  • Использует файл конфигурации для тонкой настройки поведения.
  • Содержит дополнительные параметры для работы с несколькими мониторами.
  • Подразумевает создание чёрных списков окон и процессов.
  • Работает в фоновом режиме через системный трей с минимальной нагрузкой на систему.
