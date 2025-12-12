AltSendme для Windows
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
0.2.1
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tonyantony300
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Размер:
|7.57 Мб
AltSendme — приложение для прямой передачи файлов между устройствами без использования сторонних сервисов и учетных записей. Обеспечивает безопасный и быстрый обмен данными с шифрование трафика от отправителя к получателю. Передача осуществляется напрямую, что позволяет исключить хранение файлов на промежуточных серверах и снижает риски утечки информации. Приложение работает в локальных сетях и через удалённые соединения, автоматически оптимизирует передачу и поддерживает высокую пропускную способность.
Основой AltSendme являются современные протоколы QUIC и TLS 1.3, контроль целостности выполняется с помощью алгоритма BLAKE3 на обеих сторонах соединения. Если передача по каким-либо причинам прерывается, она автоматически возобновляется, что повышает стабильность работы при нестабильном интернете. Поддерживается отправка отдельных файлов или целых каталогов любого размера. За счёт встроенных механизмов обхода NAT приложение может соединять устройства, которые находятся в разных сетях или регионах.
Список основных возможностей AltSendme:
- Обеспечивает прямую передачу файлов и каталогов без облачных сервисов и регистрации.
- Используе сквозное шифрование с использованием QUIC и TLS 1.3, а также проверку целостности данных на основе BLAKE3.
- Работает в локальных и удалённых сетях с обходом NAT и резервным защищённым ретранслятором.
- Интегируется с Sendme CLI и автоматически открывает загруженные данные в проводнике системы.
- Использует универсальный бинарный файл для macOS (Intel и Apple Silicon).
- Автоматически возобновляет передачу прерванных передач.
