Westwood для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|727 Кб
|СКАЧАТЬ
Westwood — вспомогательное приложение, предназначенное для автоматизации работы с USB-устройствами в среде WSL 2. Программа решает задачу перенаправления подключаемых USB-устройств из Windows напрямую в подсистему Linux, снижает необходимость ручной настройки и повторяющихся команд. Westwood ориентирован на пользователей, которые регулярно работают с WSL 2 и используют внешние устройства, такие как отладочные платы, адаптеры, накопители и другое USB-оборудование.
Один раз настроив устройство, пользователь может быть уверен, что при следующем подключении оно будет автоматически смонтировано в WSL 2. Программа позволяет вручную подключать и отключать устройства, а также управлять списком сохраненных устройств, при необходиомсти полностью удалить данных о них. Аналогичные функции доступны через контекстное меню в области уведомлений, что делает управление быстрым и удобным.
Список основных возможностей Westwood:
- Обеспечивает автоматическое подключение USB-устройств к WSL 2.
- Перенаправляет USB-соединения из Windows в подсистему Linux.
- Отображает список подключенных устройств с идентификаторами и статусами.
- Обеспечивает ручное подключение и отключение USB-устройств.
- Использует автоматическое распознавание ранее подключенных устройств.
- Предлагает управление устройствами через системный трей.
- Работает в фоновом режиме без влияния на производительность системы.
USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта,...
VueScan - приложение, которое позволяет изменить стандартный интерфейс сканера на...
Простая в использовании утилита, позволяющая исправить ошибки USB-устройств (Code 19, Code 31, Code...
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить...
ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять...
Отзывы о программе Westwood
Admin
Отзывов о программе Westwood 1.01 пока нет, можете добавить...