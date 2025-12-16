Westwood — вспомогательное приложение, предназначенное для автоматизации работы с USB-устройствами в среде WSL 2. Программа решает задачу перенаправления подключаемых USB-устройств из Windows напрямую в подсистему Linux, снижает необходимость ручной настройки и повторяющихся команд. Westwood ориентирован на пользователей, которые регулярно работают с WSL 2 и используют внешние устройства, такие как отладочные платы, адаптеры, накопители и другое USB-оборудование.

Один раз настроив устройство, пользователь может быть уверен, что при следующем подключении оно будет автоматически смонтировано в WSL 2. Программа позволяет вручную подключать и отключать устройства, а также управлять списком сохраненных устройств, при необходиомсти полностью удалить данных о них. Аналогичные функции доступны через контекстное меню в области уведомлений, что делает управление быстрым и удобным.

Список основных возможностей Westwood: