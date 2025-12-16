Westwood для Windows

Westwood — вспомогательное приложение, предназначенное для автоматизации работы с USB-устройствами в среде WSL 2. Программа решает задачу перенаправления подключаемых USB-устройств из Windows напрямую в подсистему Linux, снижает необходимость ручной настройки и повторяющихся команд. Westwood ориентирован на пользователей, которые регулярно работают с WSL 2 и используют внешние устройства, такие как отладочные платы, адаптеры, накопители и другое USB-оборудование.

Один раз настроив устройство, пользователь может быть уверен, что при следующем подключении оно будет автоматически смонтировано в WSL 2. Программа позволяет вручную подключать и отключать устройства, а также управлять списком сохраненных устройств, при необходиомсти полностью удалить данных о них. Аналогичные функции доступны через контекстное меню в области уведомлений, что делает управление быстрым и удобным.

Список основных возможностей Westwood:

  • Обеспечивает автоматическое подключение USB-устройств к WSL 2.
  • Перенаправляет  USB-соединения из Windows в подсистему Linux.
  • Отображает список подключенных устройств с идентификаторами и статусами.
  • Обеспечивает ручное подключение и отключение USB-устройств.
  • Использует автоматическое распознавание ранее подключенных устройств.
  • Предлагает управление устройствами через системный трей.
  • Работает в фоновом режиме без влияния на производительность системы.
