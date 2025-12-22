SupaTask для Android
|СКАЧАТЬ
SupaTask — приложение для управления временем и организации задач, планирования повседневной активности и структурирования рабочих процессов. Помогает систематизировать задачи, распределять их по времени и отслеживать выполнение в течение дня. Запланированные задачи отображаются на временной шкале с учетом их начала и продолжительности. Такой подход позволяет визуально оценивать распределение времени и избегать перегруженных или пустых промежутков.
Планировщик поддерживает создание нескольких списков задач, что дает возможность разделить личные, рабочие и другие виды активности. А встроенные напоминания помогут не пропустить запланированные действия и контролировать текущие приоритеты. Программа интегрируется с календарем устройства, что позволяет объединить события и задачи в одном интерфейсе, что будет полезно для управления рабочим временем и повседневной организации дел.
Список основных возможностей приложения SupaTask:
- Отображает задачи на временной шкале с учетом времени начала и длительности.
- Дает возможность объединить задачи и календарные события в одном расписании.
- Предлагает настройку напоминаний и уведомлений для запланированных задач.
- Использует автоматический перерасчет времени при изменении расписания.
- Автоматически масштабирует временной ряд для наглядности.
- Позволяет создавать и управлять несколькими списками задач.
- Интегрируется с календарем и поддерживает импорт событий.
