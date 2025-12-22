SupaTask — приложение для управления временем и организации задач, планирования повседневной активности и структурирования рабочих процессов. Помогает систематизировать задачи, распределять их по времени и отслеживать выполнение в течение дня. Запланированные задачи отображаются на временной шкале с учетом их начала и продолжительности. Такой подход позволяет визуально оценивать распределение времени и избегать перегруженных или пустых промежутков.

Планировщик поддерживает создание нескольких списков задач, что дает возможность разделить личные, рабочие и другие виды активности. А встроенные напоминания помогут не пропустить запланированные действия и контролировать текущие приоритеты. Программа интегрируется с календарем устройства, что позволяет объединить события и задачи в одном интерфейсе, что будет полезно для управления рабочим временем и повседневной организации дел.

Список основных возможностей приложения SupaTask: