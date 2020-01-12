Timely - приложение для Android-девайсов из разряда "маст хэв", представляющее из себя будильник, который выделяется среди аналогов не только очень красивым, интуитивно понятным и удобным интерфейсом, но и неплохим функционалом.

Устанавливать будильник можно с точностью до 5 минут, синхронизировать будильники на всех ваших устройствах, выбирать необходимые дни недели, выбирать мелодии и темы, имеется функция Smart Rise, которая за 30 минут до планируемого пробуждения включает включает приятную мелодию, что делает утренний подъем не таким тяжелым и болезненным.

Чтобы наверняка не проспать, можно запрограмировать определенное задание, выполнение которого необходимо для окончательного отключения будильника. Кроме этого в Timely присутствует секундомер и таймер обратного отсчета, а также виджет для домашнего экрана, отображающий текущее время и дату.