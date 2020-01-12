Timely для Android

Timely 1.3.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Timely 1.3.2 для AndroidОписание   Скачать Timely 1.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (9,33 Мб) Скриншоты Timely 1.3.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Timely 1.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Timely 1.3.2 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Timely - приложение для Android-девайсов из разряда "маст хэв", представляющее из себя будильник, который выделяется среди аналогов не только очень красивым, интуитивно понятным и удобным интерфейсом, но и неплохим функционалом.

Устанавливать будильник можно с точностью до 5 минут, синхронизировать будильники на всех ваших устройствах, выбирать необходимые дни недели, выбирать мелодии и темы, имеется функция Smart Rise, которая за 30 минут до планируемого пробуждения включает включает приятную мелодию, что делает утренний подъем не таким тяжелым и болезненным.

Чтобы наверняка не проспать, можно запрограмировать определенное задание, выполнение которого необходимо для окончательного отключения будильника. Кроме этого в Timely присутствует секундомер и таймер обратного отсчета, а также виджет для домашнего экрана, отображающий текущее время и дату.

Timely
Timely
Timely
Timely
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 301
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

Расписашка 4.2 для Android

Расписашка – приложение для учеников и студентов покажет и напомнит о предстоящих занятиях. Среди достоинств программы можно выделить автоматический беззвучный

Скользящий График 2.2.1 для Android

Полезное приложение для мобильных Android-устройств, которое станет незаменимым помощником пользователям, работающих по скользящему графику. Присутствует будильник

TickTick 4.8.5 для Android

Бесплатное приложение для управления задачами и ведения списка дел. Присутствует встроенный таймер Pomodoro, возможность работы в оффлайн режиме, быстрый набор

ClockSync 1.2.6 для Android

ClockSync - утилита для синхронизации часов Android-смартфона с серверами точного времени в интернете. Поддерживается ручная и автоматическая синхронизация. Утилита

Обратный отсчет дней 1.3.9 для Android

С этим виджетом вы никогда не забудете важное событие в своей жизни. Добавляйте несколько событий, настраивайте цвет для каждого обратного отсчета, выбирайте дни,

Interval Beeper 1.6 для Android

Interval Beeper - с помощью этой утилиты для Android можно задать звуковой сигнал, срабатывающий через определенный интервал времени

скачать Adguard

Отзывы о программе Timely

Nemo про Timely 1.3.1 для Android [02-11-2018]

Хороший будильник, из всех перепробованных мне больше всего понравился.
Можно ставить много будильников, много разных тем оформления, и свои мелодии приятные.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 