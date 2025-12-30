Parabolic для Windows

Parabolic — это приложение, предназначенное для загрузки видео и аудиофайлов с YouTube и большого количества других онлайн-ресурсов.

В основе Parabolic лежит популярный загрузчик yt-dlp, известный своей широкой поддержкой сайтов и стабильной работой. Однако в отличие от оригинального инструмента, Parabolic предоставляет полноценный графический интерфейс, что значительно упрощает взаимодействие с программой.

Parabolic позволяет загружать как видеоматериалы, так и отдельные аудиодорожки. Пользователь может выбрать подходящий формат и получить файл, готовый к дальнейшему использованию, например для просмотра офлайн, прослушивания музыки или обработки в сторонних редакторах.

Отдельного внимания заслуживает возможность обновления движка yt-dlp непосредственно из интерфейса Parabolic. Это позволяет поддерживать актуальность программы и получать доступ к новым возможностям и исправлениям без ручной установки обновлений через консоль.

Список основных возможностей Parabolic:

  • Загрузка видео с YouTube и множества других медиа-сервисов и сайтов.
  • Скачивание аудиофайлов отдельно от видео.
  • Графический интерфейс для работы с yt-dlp без использования командной строки.
  • Поддержка популярных форматов видео и аудио, включая mp4, webm, mp3, opus, flac и wav.
  • Выбор формата выходного файла перед загрузкой.
  • Работа в среде Windows и GNU/Linux.
  • Обновление движка yt-dlp непосредственно из интерфейса приложения.
