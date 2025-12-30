Parabolic для Windows
Parabolic — это приложение, предназначенное для загрузки видео и аудиофайлов с YouTube и большого количества других онлайн-ресурсов.
В основе Parabolic лежит популярный загрузчик yt-dlp, известный своей широкой поддержкой сайтов и стабильной работой. Однако в отличие от оригинального инструмента, Parabolic предоставляет полноценный графический интерфейс, что значительно упрощает взаимодействие с программой.
Parabolic позволяет загружать как видеоматериалы, так и отдельные аудиодорожки. Пользователь может выбрать подходящий формат и получить файл, готовый к дальнейшему использованию, например для просмотра офлайн, прослушивания музыки или обработки в сторонних редакторах.
Отдельного внимания заслуживает возможность обновления движка yt-dlp непосредственно из интерфейса Parabolic. Это позволяет поддерживать актуальность программы и получать доступ к новым возможностям и исправлениям без ручной установки обновлений через консоль.
Список основных возможностей Parabolic:
- Загрузка видео с YouTube и множества других медиа-сервисов и сайтов.
- Скачивание аудиофайлов отдельно от видео.
- Графический интерфейс для работы с yt-dlp без использования командной строки.
- Поддержка популярных форматов видео и аудио, включая mp4, webm, mp3, opus, flac и wav.
- Выбор формата выходного файла перед загрузкой.
- Работа в среде Windows и GNU/Linux.
- Обновление движка yt-dlp непосредственно из интерфейса приложения.
