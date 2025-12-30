Ashampoo Office для Windows
Ashampoo Office Free — бесплатный офисный пакет для работы с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями. В состав приложения входят три самостоятельных приложения, покрывающих основные офисные задачи. Пакет позволяет создавать, открывать и редактировать документы популярных форматов, включая DOCX, XLSX и PPTX, что упрощает обмен файлами с пользователями Microsoft Office.
Программа оптимизирована для стабильной работы даже на устаревшем оборудовании и не требует значительных аппаратных ресурсов. Ashampoo Office Free может устанавливаться как на жесткий диск, так и на съемные носители, что делает возможным использование пакета на разных компьютерах без повторной установки.
Список основных возможностей Ashampoo Office Free:
- Текстовый процессор Ashampoo TextMaker для создания и редактирования документов различной сложности.
- Поддержка форматов Microsoft Word, включая версии 6.0 и выше.
- Работа с электронными таблицами в Ashampoo PlanMaker с поддержкой более 330 встроенных формул.
- Создание диаграмм и графиков на основе табличных данных.
- Полная совместимость с форматами XLS и XLSX.
- Экспорт документов и таблиц в формат PDF.
- Инструмент Ashampoo Presentations для подготовки презентаций с анимациями и переходами.
- Поддержка форматов Microsoft PowerPoint.
- Использование технологий DirectX для визуальных эффектов.
- Установка и запуск программы с USB-накопителя.
