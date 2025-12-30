Программы для Windows » Текст » Редакторы » Ashampoo Office Free 12.0.0.959

Ashampoo Office для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:Free 12.0.0.959 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:104.4 Мб
СКАЧАТЬ
Ashampoo Office скриншот № 1
Ashampoo Office скриншот № 2
Ashampoo Office скриншот № 3

Ashampoo Office Free — бесплатный офисный пакет для работы с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями. В состав приложения входят три самостоятельных приложения, покрывающих основные офисные задачи. Пакет позволяет создавать, открывать и редактировать документы популярных форматов, включая DOCX, XLSX и PPTX, что упрощает обмен файлами с пользователями Microsoft Office.

Программа оптимизирована для стабильной работы даже на устаревшем оборудовании и не требует значительных аппаратных ресурсов. Ashampoo Office Free может устанавливаться как на жесткий диск, так и на съемные носители, что делает возможным использование пакета на разных компьютерах без повторной установки.

Список основных возможностей Ashampoo Office Free:

  • Текстовый процессор Ashampoo TextMaker для создания и редактирования документов различной сложности.
  • Поддержка форматов Microsoft Word, включая версии 6.0 и выше.
  • Работа с электронными таблицами в Ashampoo PlanMaker с поддержкой более 330 встроенных формул.
  • Создание диаграмм и графиков на основе табличных данных.
  • Полная совместимость с форматами XLS и XLSX.
  • Экспорт документов и таблиц в формат PDF.
  • Инструмент Ashampoo Presentations для подготовки презентаций с анимациями и переходами.
  • Поддержка форматов Microsoft PowerPoint.
  • Использование технологий DirectX для визуальных эффектов.
  • Установка и запуск программы с USB-накопителя.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать LibreOfficeLibreOffice 25.8.4

LibreOffice - мощный пакет офисных приложений, включающий в себя все самые необходимые...

скачать Windows OfficeWindows Office 2020.9

Бесплатный полноценный офисный пакет для Windows, позволяющий свободно работать с любыми...

скачать RusWord (Windows Word)RusWord (Windows Word) 2024.10.0

Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов,...

скачать OpenOffice.orgOpenOffice.org 4.1.16 Ru

OpenOffice.org - Бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав пакета...

скачать Old Classic NotepadOld Classic Notepad 1.0

Old Classic Notepad for Windows 11 — бесплатное и простое приложение для Windows 11, созданное для...

скачать WordPad for Windows 11WordPad for Windows 11 1.0

WordPad для Windows 11 — это инструмент, возвращающий классический текстовый редактор WordPad в ОС...

Отзывы о программе Ashampoo Office

Admin

Отзывов о программе Ashampoo Office Free 12.0.0.959 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв