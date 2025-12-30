Ashampoo Office Free — бесплатный офисный пакет для работы с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями. В состав приложения входят три самостоятельных приложения, покрывающих основные офисные задачи. Пакет позволяет создавать, открывать и редактировать документы популярных форматов, включая DOCX, XLSX и PPTX, что упрощает обмен файлами с пользователями Microsoft Office.

Программа оптимизирована для стабильной работы даже на устаревшем оборудовании и не требует значительных аппаратных ресурсов. Ashampoo Office Free может устанавливаться как на жесткий диск, так и на съемные носители, что делает возможным использование пакета на разных компьютерах без повторной установки.

Список основных возможностей Ashampoo Office Free: