Media Player Classic Qute Theater (MPC-QT) — кроссплатформенный мультимедийный проигрыватель, созданный как альтернатива Media Player Classic Home Cinema, но с упором на современные технологии и независимость от платформы Windows. Приложение ориентировано на пользователей, которым важен привычный интерфейс MPC-HC, стабильное воспроизведение мультимедиа и расширенные возможности управления контентом.

В основе MPC-QT используется фреймворк Qt, отвечающий за интерфейс и логику работы программы, а также медиадвижок libmpv, который обеспечивает воспроизведение видео и аудио без использования DirectShow. MPC-QT не является точной копией MPC-HC — в нем реализован ряд доработок, направленных на удобство повседневного использования, работу с плейлистами и расширенные сценарии просмотра.

Программа подходит для воспроизведения локальных аудио- и видеофайлов, просмотра онлайн-видео, работы с большими коллекциями медиа и последовательного просмотра сериалов или видеокурсов.

Основные возможности Media Player Classic Qute Theater (MPC-QT):

  • Кроссплатформенность за счет использования Qt и libmpv.
  • Поддержка нескольких независимых плейлистов с сохранением позиции воспроизведения для каждого.
  • Предварительный просмотр кадров видео при наведении курсора на полосу прокрутки.
  • Воспроизведение онлайн-видео через yt-dlp с поддержкой субтитров и нескольких аудиодорожек.
  • Случайное воспроизведение плейлистов с отображением нового порядка без изменения исходного списка.
  • Быстрая очередь воспроизведения для выборочного прослушивания файлов из разных плейлистов.
  • Многопоточный поиск по плейлисту для быстрого нахождения нужных файлов.
  • Создание скриншотов с настраиваемыми шаблонами имен файлов и включаемыми метаданными.
  • Поддержка повторного воспроизведения отдельных фрагментов аудио и видео.
  • Гибкое форматирование отображения метаданных в плейлисте.
  • Поддержка визуальных стилей и настроек интерфейса.
