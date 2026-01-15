Media Player Classic Qute Theater для Windows
Media Player Classic Qute Theater (MPC-QT) — кроссплатформенный мультимедийный проигрыватель, созданный как альтернатива Media Player Classic Home Cinema, но с упором на современные технологии и независимость от платформы Windows. Приложение ориентировано на пользователей, которым важен привычный интерфейс MPC-HC, стабильное воспроизведение мультимедиа и расширенные возможности управления контентом.
В основе MPC-QT используется фреймворк Qt, отвечающий за интерфейс и логику работы программы, а также медиадвижок libmpv, который обеспечивает воспроизведение видео и аудио без использования DirectShow. MPC-QT не является точной копией MPC-HC — в нем реализован ряд доработок, направленных на удобство повседневного использования, работу с плейлистами и расширенные сценарии просмотра.
Программа подходит для воспроизведения локальных аудио- и видеофайлов, просмотра онлайн-видео, работы с большими коллекциями медиа и последовательного просмотра сериалов или видеокурсов.
Основные возможности Media Player Classic Qute Theater (MPC-QT):
- Кроссплатформенность за счет использования Qt и libmpv.
- Поддержка нескольких независимых плейлистов с сохранением позиции воспроизведения для каждого.
- Предварительный просмотр кадров видео при наведении курсора на полосу прокрутки.
- Воспроизведение онлайн-видео через yt-dlp с поддержкой субтитров и нескольких аудиодорожек.
- Случайное воспроизведение плейлистов с отображением нового порядка без изменения исходного списка.
- Быстрая очередь воспроизведения для выборочного прослушивания файлов из разных плейлистов.
- Многопоточный поиск по плейлисту для быстрого нахождения нужных файлов.
- Создание скриншотов с настраиваемыми шаблонами имен файлов и включаемыми метаданными.
- Поддержка повторного воспроизведения отдельных фрагментов аудио и видео.
- Гибкое форматирование отображения метаданных в плейлисте.
- Поддержка визуальных стилей и настроек интерфейса.
