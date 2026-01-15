Media Player Classic Qute Theater (MPC-QT) — кроссплатформенный мультимедийный проигрыватель, созданный как альтернатива Media Player Classic Home Cinema, но с упором на современные технологии и независимость от платформы Windows. Приложение ориентировано на пользователей, которым важен привычный интерфейс MPC-HC, стабильное воспроизведение мультимедиа и расширенные возможности управления контентом.

В основе MPC-QT используется фреймворк Qt, отвечающий за интерфейс и логику работы программы, а также медиадвижок libmpv, который обеспечивает воспроизведение видео и аудио без использования DirectShow. MPC-QT не является точной копией MPC-HC — в нем реализован ряд доработок, направленных на удобство повседневного использования, работу с плейлистами и расширенные сценарии просмотра.

Программа подходит для воспроизведения локальных аудио- и видеофайлов, просмотра онлайн-видео, работы с большими коллекциями медиа и последовательного просмотра сериалов или видеокурсов.

Основные возможности Media Player Classic Qute Theater (MPC-QT):