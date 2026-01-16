Locate Your Family для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:76.22 Мб
Locate Your Family — приложение для семейной безопасности и координации, предназначенное для контроля местоположения близких, анализа их перемещений и обмена важной информацией внутри семейного круга. Предназначено для родителей, опекунов и других членов семьи, которым необходимо понимать, где находятся их близкие. Использование GPS-данных и интернет-соединения позволяет получать актуальную информацию в режиме реального времени.

Программа объединяет функции геолокационного мониторинга, анализа поездок, контроля дорожного поведения и семейного общения. Позволяет просматривать историю перемещений за длительный период, получать отчеты о вождении, контролировать уровень заряда устройств и отслеживать состояние здоровья участников. Дополнительно реализованы инструменты экстренного оповещения и встроенный чат. Все функции работают только при согласии пользователей, а использование данных регулируется настройками конфиденциальности.

Список основных возможностей Locate Your Family:

  • Помогает отслеживать местоположения членов семьи в реальном времени с использованием GPS.
  • Сохраняет детальную историю перемещений за последние 60 дней.
  • Формирует отчеты о поездках с указанием расстояния, количества поездок и максимальной скорости.
  • Анализиует поведение за рулем: резкие ускорения, торможения и превышения скорости.
  • Отправляет уведомления о входе и выходе из заданных мест (дом, школа, офис, спортивные объекты).
  • Позволяет настраивать экстренные уведомления SOS для участников круга и заранее указанных внешних контактов.
  • Помогает отслеживать уровень заряда батареи устройств членов семьи.
  • Содержит функцию поиска потерянного телефона с помощью удаленного вызова.
  • Хранит показатели здоровья, шаги, калории, сон и основные физиологические параметры.
  • Предлагает встроенный приватный чат с текстовыми, голосовыми и анимированными сообщениями.
  • Поддерживает родительское согласие для пользователей младше 13 лет.
