Locate Your Family для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kayisoft
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|Размер:
|76.22 Мб
Locate Your Family — приложение для семейной безопасности и координации, предназначенное для контроля местоположения близких, анализа их перемещений и обмена важной информацией внутри семейного круга. Предназначено для родителей, опекунов и других членов семьи, которым необходимо понимать, где находятся их близкие. Использование GPS-данных и интернет-соединения позволяет получать актуальную информацию в режиме реального времени.
Программа объединяет функции геолокационного мониторинга, анализа поездок, контроля дорожного поведения и семейного общения. Позволяет просматривать историю перемещений за длительный период, получать отчеты о вождении, контролировать уровень заряда устройств и отслеживать состояние здоровья участников. Дополнительно реализованы инструменты экстренного оповещения и встроенный чат. Все функции работают только при согласии пользователей, а использование данных регулируется настройками конфиденциальности.
Список основных возможностей Locate Your Family:
- Помогает отслеживать местоположения членов семьи в реальном времени с использованием GPS.
- Сохраняет детальную историю перемещений за последние 60 дней.
- Формирует отчеты о поездках с указанием расстояния, количества поездок и максимальной скорости.
- Анализиует поведение за рулем: резкие ускорения, торможения и превышения скорости.
- Отправляет уведомления о входе и выходе из заданных мест (дом, школа, офис, спортивные объекты).
- Позволяет настраивать экстренные уведомления SOS для участников круга и заранее указанных внешних контактов.
- Помогает отслеживать уровень заряда батареи устройств членов семьи.
- Содержит функцию поиска потерянного телефона с помощью удаленного вызова.
- Хранит показатели здоровья, шаги, калории, сон и основные физиологические параметры.
- Предлагает встроенный приватный чат с текстовыми, голосовыми и анимированными сообщениями.
- Поддерживает родительское согласие для пользователей младше 13 лет.
