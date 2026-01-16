Locate Your Family — приложение для семейной безопасности и координации, предназначенное для контроля местоположения близких, анализа их перемещений и обмена важной информацией внутри семейного круга. Предназначено для родителей, опекунов и других членов семьи, которым необходимо понимать, где находятся их близкие. Использование GPS-данных и интернет-соединения позволяет получать актуальную информацию в режиме реального времени.

Программа объединяет функции геолокационного мониторинга, анализа поездок, контроля дорожного поведения и семейного общения. Позволяет просматривать историю перемещений за длительный период, получать отчеты о вождении, контролировать уровень заряда устройств и отслеживать состояние здоровья участников. Дополнительно реализованы инструменты экстренного оповещения и встроенный чат. Все функции работают только при согласии пользователей, а использование данных регулируется настройками конфиденциальности.

Список основных возможностей Locate Your Family: