HopToDesk для Windows

Описание
Отзывы
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.45.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Администрирование
Размер:7.14 Мб
HopToDesk скриншот № 1

HopToDesk — кроссплатформенное приложение для удаленного доступа к рабочему столу, предназначенное для подключения, управления и взаимодействия с различными устройствами. Программа поддерживает широкий спектр ОС и устройств, включая Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS и Raspberry Pi.

HopToDesk обеспечивает стабильное соединение и высокий уровень безопасности за счет использования сквозного шифрования, при котором весь передаваемый трафик защищён и недоступен для стороннего анализа.

Функциональность HopToDesk включает передачу файлов, текстовое общение, автоматический доступ, поддержку нескольких мониторов и сетевые настройки.

Список основных возможностей HopToDesk:

  • Удаленное управление рабочим столом с возможностью полного контроля устройства.
  • Совместный доступ к экрану для поддержки и взаимодействия.
  • Передача файлов между устройствами с использованием защищённого канала.
  • Встроенный текстовый чат для общения во время сеанса.
  • Поддержка нескольких мониторов с быстрым переключением между экранами.
  • Синхронизация буфера обмена между локальным и удалённым устройством.
  • Wake-on-LAN для удалённого включения компьютеров.
  • Запись сеансов удалённого доступа.
  • Двухфакторная аутентификация для повышения уровня безопасности.
  • Автоматический доступ без подтверждения со стороны пользователя.
  • Работа без обязательной установки и регистрации.
  • Настройка сетевой инфраструктуры, включая сигнальные серверы и TURN-ретрансляторы.
  • Поддержка прямого подключения по IP-адресу.
  • Список последних подключений и избранных устройств.
  • Поддержка открытого исходного кода.
