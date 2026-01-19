HopToDesk для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.45.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Begonia Holdings LLC
|Категория:
|Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.14 Мб
|СКАЧАТЬ
HopToDesk — кроссплатформенное приложение для удаленного доступа к рабочему столу, предназначенное для подключения, управления и взаимодействия с различными устройствами. Программа поддерживает широкий спектр ОС и устройств, включая Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS и Raspberry Pi.
HopToDesk обеспечивает стабильное соединение и высокий уровень безопасности за счет использования сквозного шифрования, при котором весь передаваемый трафик защищён и недоступен для стороннего анализа.
Функциональность HopToDesk включает передачу файлов, текстовое общение, автоматический доступ, поддержку нескольких мониторов и сетевые настройки.
Список основных возможностей HopToDesk:
- Удаленное управление рабочим столом с возможностью полного контроля устройства.
- Совместный доступ к экрану для поддержки и взаимодействия.
- Передача файлов между устройствами с использованием защищённого канала.
- Встроенный текстовый чат для общения во время сеанса.
- Поддержка нескольких мониторов с быстрым переключением между экранами.
- Синхронизация буфера обмена между локальным и удалённым устройством.
- Wake-on-LAN для удалённого включения компьютеров.
- Запись сеансов удалённого доступа.
- Двухфакторная аутентификация для повышения уровня безопасности.
- Автоматический доступ без подтверждения со стороны пользователя.
- Работа без обязательной установки и регистрации.
- Настройка сетевой инфраструктуры, включая сигнальные серверы и TURN-ретрансляторы.
- Поддержка прямого подключения по IP-адресу.
- Список последних подключений и избранных устройств.
- Поддержка открытого исходного кода.
AnyDesk - бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру....
Ammyy Admin - небольшая портативная программа, с помощью которой можно быстро и безопасно...
TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее...
Приложение для администрирования удаленных компьютеров, использующее защищённые каналы...
Supremo - инструмент для удаленного управления другим компьютером, который станет хорошим...
Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы...
Отзывы о программе HopToDesk
Admin
Отзывов о программе HopToDesk 1.45.5 пока нет, можете добавить...