HopToDesk — кроссплатформенное приложение для удаленного доступа к рабочему столу, предназначенное для подключения, управления и взаимодействия с различными устройствами. Программа поддерживает широкий спектр ОС и устройств, включая Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS и Raspberry Pi.

HopToDesk обеспечивает стабильное соединение и высокий уровень безопасности за счет использования сквозного шифрования, при котором весь передаваемый трафик защищён и недоступен для стороннего анализа.

Функциональность HopToDesk включает передачу файлов, текстовое общение, автоматический доступ, поддержку нескольких мониторов и сетевые настройки.

Список основных возможностей HopToDesk: