Pi Music Player — музыкальный проигрыватель для воспроизведения локальных аудиофайлов с расширенными инструментами управления медиатекой и возможности настройки звука. Поддерживает работу с различными музыкальными коллекциями и предоставляет инструменты для быстрого доступа к трекам, альбомам, исполнителям и жанрам.

Содержит встроенный эквалайзер с возможностью усиления низких частот и пространственных эффектов. Также предоставляет расширенный просмотр тегов, что упрощает навигацию по большой медиатеке и редактирование информации о композициях. Дополнительно в Pi Music Player предусмотрены функции обмена музыкой между устройствами и создания рингтонов. Приложение работает с локальными данными и не требует постоянного подключения к интернету.

Список основных возможностей Pi Music Player: