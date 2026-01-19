Pi Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.0.0_release_2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|App Holdings
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24.86 Мб
|СКАЧАТЬ
Pi Music Player — музыкальный проигрыватель для воспроизведения локальных аудиофайлов с расширенными инструментами управления медиатекой и возможности настройки звука. Поддерживает работу с различными музыкальными коллекциями и предоставляет инструменты для быстрого доступа к трекам, альбомам, исполнителям и жанрам.
Содержит встроенный эквалайзер с возможностью усиления низких частот и пространственных эффектов. Также предоставляет расширенный просмотр тегов, что упрощает навигацию по большой медиатеке и редактирование информации о композициях. Дополнительно в Pi Music Player предусмотрены функции обмена музыкой между устройствами и создания рингтонов. Приложение работает с локальными данными и не требует постоянного подключения к интернету.
Список основных возможностей Pi Music Player:
- Позволяет прослушивать локальные музыкальные файлы различных форматов.
- Встроенный 5-полосный эквалайзер с усилением басов и эффектами объемного звучания.
- Набор предустановленных аудиопрофилей и ручная настройка звука.
- Удобная навигация по трекам, альбомам, исполнителям и жанрам.
- Функция обрезки mp3 файлов для создания рингтонов.
- Поддерживает межплатформенный обмен музыкальными файлами с другими пользователями.
- Таймер сна для автоматического завершения воспроизведения.
- Работает без подключения к интернету.
