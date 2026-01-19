Программы для Android » Аудио, Звук » Плееры » Pi Music Player 3.2.0.0_release_2

Pi Music Player — музыкальный проигрыватель для воспроизведения локальных аудиофайлов с расширенными инструментами управления медиатекой и возможности настройки звука. Поддерживает работу с различными музыкальными коллекциями и предоставляет инструменты для быстрого доступа к трекам, альбомам, исполнителям и жанрам.

Содержит встроенный эквалайзер с возможностью усиления низких частот и пространственных эффектов. Также предоставляет расширенный просмотр тегов, что упрощает навигацию по большой медиатеке и редактирование информации о композициях. Дополнительно в Pi Music Player предусмотрены функции обмена музыкой между устройствами и создания рингтонов. Приложение работает с локальными данными и не требует постоянного подключения к интернету.

Список основных возможностей Pi Music Player:

  • Позволяет прослушивать локальные музыкальные файлы различных форматов.
  • Встроенный 5-полосный эквалайзер с усилением басов и эффектами объемного звучания.
  • Набор предустановленных аудиопрофилей и ручная настройка звука.
  • Удобная навигация по трекам, альбомам, исполнителям и жанрам.
  • Функция обрезки mp3 файлов для создания рингтонов.
  • Поддерживает межплатформенный обмен музыкальными файлами с другими пользователями.
  • Таймер сна для автоматического завершения воспроизведения.
  • Работает без подключения к интернету.
