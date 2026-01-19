3D Clarinet для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1
Размер:28.34 Мб
3D Clarinet — обучающее приложение для изучения аппликатуры и принципов игры на кларнете. Наглядно показывает правильное положение пальцев для каждой ноты и дает возможность услышать соответствующее звучание, что упрощает процесс обучения и снижает количество ошибок на ранних этапах практики. Поддерживает несколько типов кларнетов, что делает приложение универсальным для разных инструментов и учебных программ.

Использует трехмерные модели инструмента, для каждой ноты доступно прослушивание примера, содержит раздел с уроками, который может использоваться как вспомогательный учебный материал при регулярных занятиях.  Приложение можно использовать для самостоятельной практики или на занятиях с преподавателем в качестве наглядного пособия.

Список основных возможностей 3D Clarinet:

  • Отображает аппликатуру для нот кларнета.
  • Использует трехмерные модели инструмента.
  • Визуальный показ положения пальцев для каждой ноты.
  • Воспроизведение звука выбранной ноты
  • Поддерживает различные типы кларнета. 
  • Предлагает выбор кларнета в строе C, B♭ и A.
  • Содержит учебный раздел с базовыми уроками игры на кларнете.
