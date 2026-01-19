3D Clarinet — обучающее приложение для изучения аппликатуры и принципов игры на кларнете. Наглядно показывает правильное положение пальцев для каждой ноты и дает возможность услышать соответствующее звучание, что упрощает процесс обучения и снижает количество ошибок на ранних этапах практики. Поддерживает несколько типов кларнетов, что делает приложение универсальным для разных инструментов и учебных программ.

Использует трехмерные модели инструмента, для каждой ноты доступно прослушивание примера, содержит раздел с уроками, который может использоваться как вспомогательный учебный материал при регулярных занятиях. Приложение можно использовать для самостоятельной практики или на занятиях с преподавателем в качестве наглядного пособия.

Список основных возможностей 3D Clarinet: