Описание
Отзывы
Оценка: 4.00/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.3
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):6 / 14 | Статистика
Размер:35.48 Мб
Dubstep Music — приложение для создания электронной музыки в стиле дабстеп с использованием виртуального битпада и встроенного секвенсора. Позволяет собирать ритмы, накладывать эффекты и управлять параметрами звучания непосредственно со смартфона. Интерфейс ориентирован на простое взаимодействие: все основные элементы находятся на экране, что делает процесс создания треков доступным.

Программа превращает устройство в компактную ритм-машину с возможностью записи созданных композиций. Дает возможность настраивать темп, управлять громкостью отдельных панелей, изменять тональность и использовать встроенные фильтры для обработки звука. Реализована поддержка эффектов, которые помогают формировать характерное электронное звучание и разнообразить структуру трека. Dubstep Music отлично подходит для создания черновых идей, тренировки чувства ритма, экспериментов со звуком и подготовки музыкальных фрагментов для дальнейшей обработки.

Список основных возможностей Dubstep Music:

  • Предлагает виртуальный битпад формата 4×4 для запуска сэмплов и ритмических партий.
  • Поддерживает звуковые эффекты: эхо, реверберация, искажение, хорус, фильтры низких и высоких частот.
  • Обеспечивает настройку громкости, высоты тона и стереопанорамы.
  • Дает возможность регулировать BPM (темп композиции).
  • Встроенный секвенсор для настройки каждой кнопки и последовательности звучания.
  • Функция записи созданных треков с возможностью последующего прослушивания.
  • Быстрый запуск и остановка записи одним касанием.
  • Кнопка паузы для удобного управления процессом.
