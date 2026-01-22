Varia для Windows

Varia — кроссплатформенный менеджер загрузок с открытым исходным кодом для централизованного управления файлами, потоковым контентом и торрентами. Объединяет в одном интерфейсе работу с различными протоколами передачи данных и обеспечивает стабильный процесс загрузки для одиночных файлов или крупных наборов данных. Поддержка HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, BitTorrent и Metalink делает приложение универсальным инструментом.

Можно использовать как локальный менеджер или удалённый графический интерфейс для aria2, что удобно при управлении загрузками на другом компьютере или сервере. Интеграция с yt-dlp позволяет получать видео- и аудиоконтент с популярных онлайн-платформ. Расширения для браузеров Chrome, Firefox и Chromium автоматически перенаправляют ссылки в приложение, упрощает работу. В программе доступны планирование задач, ограничение скорости, управление очередями, контроль состояния загрузок и параметры для сидинга торрентов. 

Список основных возможностей Varia:

  • Поддерживает несколько сетевых протоколов и форматов загрузки.
  • Интегрируется с yt-dlp для файлов с онлайн-ресурсов.
  • Работает с торрентами, в том числе управление сидингом.
  • Позволяет контролировать скоростьи передачи данных и загрузики.
  • Автоматическое извлечение загруженных архивов.
  • Планирование задач и управление очередями.
  • Интеграция с браузерами через расширения.
