Floorp — веб-браузер с открытым исходным кодом на базе Mozilla Firefox ESR, ориентированный на повышенную конфиденциальность, гибкую настройку интерфейса и стабильную работу. Программа разработана с упором на прозрачность: исходный код и среда сборки открыты, что позволяет изучать архитектуру браузера, проверять его поведение и при необходимости адаптировать под собственные задачи. Floorp не использует встроенные механизмы отслеживания, не передает пользовательские данные сторонним сервисам и не интегрирован с рекламными платформами.

За счет регулярных обновлений браузер получает актуальные исправления безопасности и стабильные версии движка без резких изменений интерфейса. Floorp поддерживает расширения экосистемы Firefox, что упрощает перенос привычных инструментов и настроек. Интерфейс гибко настраивается, можно выбирать различные варианты оформления, изменять расположение панелей, использовать вертикальные или древовидные вкладки, а также работать с боковой панелью для быстрого доступа к сайтам, закладкам и служебным инструментам.

Список основных возможностей приложения Floorp: