Floorp для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.10.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Ablaze
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|92.34 Мб
Floorp — веб-браузер с открытым исходным кодом на базе Mozilla Firefox ESR, ориентированный на повышенную конфиденциальность, гибкую настройку интерфейса и стабильную работу. Программа разработана с упором на прозрачность: исходный код и среда сборки открыты, что позволяет изучать архитектуру браузера, проверять его поведение и при необходимости адаптировать под собственные задачи. Floorp не использует встроенные механизмы отслеживания, не передает пользовательские данные сторонним сервисам и не интегрирован с рекламными платформами.
За счет регулярных обновлений браузер получает актуальные исправления безопасности и стабильные версии движка без резких изменений интерфейса. Floorp поддерживает расширения экосистемы Firefox, что упрощает перенос привычных инструментов и настроек. Интерфейс гибко настраивается, можно выбирать различные варианты оформления, изменять расположение панелей, использовать вертикальные или древовидные вкладки, а также работать с боковой панелью для быстрого доступа к сайтам, закладкам и служебным инструментам.
Список основных возможностей приложения Floorp:
- Предоставляет надежную защиту от сетевого отслеживания и попыток сбора цифровых отпечатков.
- Отсутствутю сбор, хранение и передача персональных данных пользователя.
- Полностью открытый исходный код и доступная среда сборки проекта.
- Регулярные обновления на базе Firefox ESR с актуальными исправлениями безопасности.
- Поддерживает расширения и дополнения из экосистемы Firefox.
- Обеспечивает гибкую настройку интерфейса и панелей вкладок.
- Наличие встроенной двойной боковой панели для быстрого доступа к веб-панелям и инструментам.
- Возможность выбора и переключения между несколькими вариантами дизайна интерфейса.
- Стабильная работа на разных операционных системах и умеренные требования к ресурсам.
