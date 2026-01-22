Floorp для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.10.2
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1
Размер:92.34 Мб
Floorp — веб-браузер с открытым исходным кодом на базе Mozilla Firefox ESR, ориентированный на повышенную конфиденциальность, гибкую настройку интерфейса и стабильную работу. Программа разработана с упором на прозрачность: исходный код и среда сборки открыты, что позволяет изучать архитектуру браузера, проверять его поведение и при необходимости адаптировать под собственные задачи. Floorp не использует встроенные механизмы отслеживания, не передает пользовательские данные сторонним сервисам и не интегрирован с рекламными платформами.

За счет регулярных обновлений браузер получает актуальные исправления безопасности и стабильные версии движка без резких изменений интерфейса. Floorp поддерживает расширения экосистемы Firefox, что упрощает перенос привычных инструментов и настроек. Интерфейс гибко настраивается, можно выбирать различные варианты оформления, изменять расположение панелей, использовать вертикальные или древовидные вкладки, а также работать с боковой панелью для быстрого доступа к сайтам, закладкам и служебным инструментам.

Список основных возможностей приложения Floorp:

  • Предоставляет надежную защиту от сетевого отслеживания и попыток сбора цифровых отпечатков.
  • Отсутствутю сбор, хранение и передача персональных данных пользователя.
  • Полностью открытый исходный код и доступная среда сборки проекта.
  • Регулярные обновления на базе Firefox ESR с актуальными исправлениями безопасности.
  • Поддерживает расширения и дополнения из экосистемы Firefox.
  • Обеспечивает гибкую настройку интерфейса и панелей вкладок.
  • Наличие встроенной двойной боковой панели для быстрого доступа к веб-панелям и инструментам.
  • Возможность выбора и переключения между несколькими вариантами дизайна интерфейса.
  • Стабильная работа на разных операционных системах и умеренные требования к ресурсам.
