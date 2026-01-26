G2A.COM для Android
4.0.128
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Английский
|G2A.COM
|другое
1 / 1
|70.54 Мб
G2A.COM — приложение для доступа к онлайн-площадке цифровых товаров и сервисов, помогает искать, покупать и управлять цифровыми продуктами без привязки к компьютеру. Открывает доступ к полному каталогу предложений, отслеживанию актуальных скидок и оформления заказов в любое время при наличии подключения к интернету.
Программа дает возможность находить: игровые ключи, дополнения, внутриигровые предметы, подписки, подарочные карты, программное обеспечение и обучающие материалы. Каталог включает десятки тысяч позиций от продавцов из разных стран и предлагает встроенные инструменты поиска, фильтрации и сортировки. Уведомления позволяют своевременно узнавать о новых акциях и изменениях цен. G2A.COM поддерживает различные способы оплаты и обеспечивает защиту персональных данных и транзакций.
Список основных возможностей G2A.COM:
- Упрощает покупку игровых ключей, DLC, внутриигровых предметов и подарочных карт.
- Помогает оформить подписки на популярные онлайн-сервисы и цифровые платформы.
- Поддерживает несколько способов оплаты и защищает данные пользователя.
- Приобретение лицензий на программное обеспечение и онлайн-курсы.
- Поиск по каталогу с использованием фильтров и сортировки.
- Просмотр актуальных скидок и специальных предложений.
