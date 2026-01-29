Warm Up Exercises – приложение для регулярной подготовки организма к физической активности и поддержки общего тонуса. Помогает безопасно разогреть мышцы, повысить подвижность суставов и снизить вероятность травм перед тренировками, бегом или активным рабочим днем. Все упражнения подобраны таким образом, чтобы их можно было выполнять в домашних условиях без использования специального инвентаря.

В приложении представлены комплексы для утренней активности, легкой вечерней разминки и подготовки к более интенсивным нагрузкам. Регулярные занятия помогают уменьшить мышечное напряжение, повысить концентрацию и улучшить общее самочувствие. Подходит для людей, которые хотят выработать привычку к движению, сохранить подвижность и поддерживать организм в рабочем состоянии.

Список основных возможностей Warm Up Exercises: