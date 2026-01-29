Tartube для Windows
Tartube — программа для загрузки видеоконтента с популярных видеохостингов и веб-ресурсов. Позволяет сохранить видео для последующего просмотра без подключения к сети, а также систематизировать медиаматериалы на локальном компьютере. Помимо одиночных роликов, Tartube поддерживает работу с плейлистами и целыми каналами, что удобно если нужно сохранить серию обучающих материалов, архив видеозаписей или тематическую подборку.
Выгрузка осуществляется только в формате MP4. Если нужно получить аудиодорожку отдельно или преобразовать файл в другой формат, понадобится сторонний конвертер. Тем не менее, стабильность работы, простота интерфейса и поддержка пакетной загрузки делают инструмент удобным для регулярного использования. Tartube подходит для личных задач и для рабочих целей, связанных с подготовкой материалов, офлайн-просмотром и хранением видеоархивов.
Список основных возможностей Tartube:
- Поддерживает загрузку видео с YouTube и множества других сайтов.
- Загружает одиночные видеоролики по прямой ссылке.
- Скачивает плейлисты целиком без ручного добавления каждого файла.
- Отображает список доступных роликов с возможностью выборочной загрузки.
- Сохраняет файлы в формате MP4 на локальный диск.
- Стабильная обработка больших объемов данных при пакетной загрузке.
- Возможность использования сторонних конвертеров для изменения формата.
