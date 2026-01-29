Tartube для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.197 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:167.75 Мб
СКАЧАТЬ
Tartube скриншот № 1
Tartube скриншот № 2
Tartube скриншот № 3
Tartube скриншот № 4

Tartube — программа для загрузки видеоконтента с популярных видеохостингов и веб-ресурсов. Позволяет сохранить видео для последующего просмотра без подключения к сети, а также систематизировать медиаматериалы на локальном компьютере. Помимо одиночных роликов, Tartube поддерживает работу с плейлистами и целыми каналами, что удобно если нужно сохранить серию обучающих материалов, архив видеозаписей или тематическую подборку. 

Выгрузка осуществляется только в формате MP4. Если нужно получить аудиодорожку отдельно или преобразовать файл в другой формат, понадобится сторонний конвертер. Тем не менее, стабильность работы, простота интерфейса и поддержка пакетной загрузки делают инструмент удобным для регулярного использования. Tartube подходит  для личных задач и для рабочих целей, связанных с подготовкой материалов, офлайн-просмотром и хранением видеоархивов.

Список основных возможностей Tartube:

  • Поддерживает загрузку видео с YouTube и множества других сайтов.
  • Загружает одиночные видеоролики по прямой ссылке.
  • Скачивает плейлисты целиком без ручного добавления каждого файла.
  • Отображает список доступных роликов с возможностью выборочной загрузки.
  • Сохраняет файлы в формате MP4 на локальный диск.
  • Стабильная обработка больших объемов данных при пакетной загрузке.
  • Возможность использования сторонних конвертеров для изменения формата.
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

скачать SteamSteam 22.11.2025

Steam - игровая Интернет-платформа, с помощью которой можно легко скачивать, загружать, играть, обновлять и активировать игры через Интернет...

скачать Download MasterDownload Master 7.3

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...

скачать VKSaverVKSaver 4.9.25

VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать...

скачать EA AppEA App 13.614.2-6133

EA App (Origin) - беплатное приложение для загрузки видеоигр от Electronic Arts. Это центр цифровых игр, где можно найти потрясающие игры и эксклюзивные предложения...

скачать 4K Video Downloader+4K Video Downloader+ 26.0.0.0277

Программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер...

скачать SaveFrom.net помощникSaveFrom.net помощник 10.46 для Яндекс.Браузер и Opera

SaveFrom.net помощник - расширение для популярного обозревателя Яндекс.Браузер, которое...

Отзывы о программе Tartube

Admin

Отзывов о программе Tartube 2.5.197 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв