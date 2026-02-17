Sygic GPS — приложение для автономной и онлайн-навигации, помогает постраивать маршруты, ориентироваться на местности и получать актуальную информацию о дорожной обстановке. Использует заранее загруженные карты, что позволяет прокладывать маршруты и выполнять поиск без подключения к интернету. Картографические данные регулярно обновляются, благодаря чему сохраняется точность адресов, дорожной сети и инфраструктуры.

Сервис подходит для ежедневных поездок, путешествий, работы в условиях нестабильного соединения и за границей без затрат на роуминг. Поддерживаются подробные трехмерные карты, голосовые подсказки, поиск объектов и различные режимы передвижения. В качестве источников карт используются данные от TomTom и других поставщиков, что обеспечивает высокую детализацию и точность навигации. Интегрироваться с мультимедийной системой автомобиля, позволяет управлять функциями навигации с экрана транспортного средства.

Список основных возможностей Sygic GPS: