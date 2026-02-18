BrowseHere — веб-браузер для использования на телевизорах и приставках под управлением Android TV и совместимых систем. Адаптирован для работы на большом экране и управляется с помощью стандартного пульта дистанционного управления, что позволяет просматривать сайты, воспроизводить онлайн-видео и загружать файлы без подключения дополнительных устройств ввода. Встроенные инструменты блокировки рекламы и файлов cookie уменьшают количество отвлекающих элементов и ускоряют загрузку страниц.

Приложение предусматривает голосовой поиск, что упрощает ввод запросов без экранной клавиатуры. Обеспечивает доступ к IPTV-плейлистам от сторонних провайдеров, загрузку файлов различных форматов и передачу ссылок со смартфона через QR-код. Дополнительно реализованы рекомендации контента и отображение популярных поисковых запросов для быстрого перехода к актуальным материалам.

Список основных возможностей BrowseHere: