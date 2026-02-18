BrowseHere для Android

BrowseHere — веб-браузер для использования на телевизорах и приставках под управлением Android TV и совместимых систем. Адаптирован для работы на большом экране и управляется с помощью стандартного пульта дистанционного управления, что позволяет просматривать сайты, воспроизводить онлайн-видео и загружать файлы без подключения дополнительных устройств ввода. Встроенные инструменты блокировки рекламы и файлов cookie уменьшают количество отвлекающих элементов и ускоряют загрузку страниц.

Приложение предусматривает голосовой поиск, что упрощает ввод запросов без экранной клавиатуры. Обеспечивает доступ к IPTV-плейлистам от сторонних провайдеров, загрузку файлов различных форматов и передачу ссылок со смартфона через QR-код. Дополнительно реализованы рекомендации контента и отображение популярных поисковых запросов для быстрого перехода к актуальным материалам.

Список основных возможностей BrowseHere:

  • Работает на устройствах Android TV, TV-box и приставках с управлением через пульт.
  • Поддерживает различные модели телевизоров и потоковых устройств.
  • Предусмотрена загрузка файлов из интернета: видео, изображения и APK.
  • Содержит систему блокировки рекламы и всплывающих элементов.
  • Интегрируется с IPTV при добавлении пользовательских плейлистов.
  • Отображает популярные запросы и рекомендации контента.
  • Встроенный веб-плеер для воспроизведения онлайн-видео на большом экране.
  • Голосовой ввод и поиск на разных языках без использования клавиатуры.
  • Передача URL-адресов со смартфона на телевизор через QR-код.
  • Закладки и история просмотров для быстрого доступа к сайтам.
  • Масштабирование страниц и режим удобной прокрутки.
