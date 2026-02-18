BrowseHere для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.06.025_873834f_260108_gp | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TCL Group
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.4 Мб
|СКАЧАТЬ
BrowseHere — веб-браузер для использования на телевизорах и приставках под управлением Android TV и совместимых систем. Адаптирован для работы на большом экране и управляется с помощью стандартного пульта дистанционного управления, что позволяет просматривать сайты, воспроизводить онлайн-видео и загружать файлы без подключения дополнительных устройств ввода. Встроенные инструменты блокировки рекламы и файлов cookie уменьшают количество отвлекающих элементов и ускоряют загрузку страниц.
Приложение предусматривает голосовой поиск, что упрощает ввод запросов без экранной клавиатуры. Обеспечивает доступ к IPTV-плейлистам от сторонних провайдеров, загрузку файлов различных форматов и передачу ссылок со смартфона через QR-код. Дополнительно реализованы рекомендации контента и отображение популярных поисковых запросов для быстрого перехода к актуальным материалам.
Список основных возможностей BrowseHere:
- Работает на устройствах Android TV, TV-box и приставках с управлением через пульт.
- Поддерживает различные модели телевизоров и потоковых устройств.
- Предусмотрена загрузка файлов из интернета: видео, изображения и APK.
- Содержит систему блокировки рекламы и всплывающих элементов.
- Интегрируется с IPTV при добавлении пользовательских плейлистов.
- Отображает популярные запросы и рекомендации контента.
- Встроенный веб-плеер для воспроизведения онлайн-видео на большом экране.
- Голосовой ввод и поиск на разных языках без использования клавиатуры.
- Передача URL-адресов со смартфона на телевизор через QR-код.
- Закладки и история просмотров для быстрого доступа к сайтам.
- Масштабирование страниц и режим удобной прокрутки.
Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он...
Tor Browser 15.0.5 (140.7.0esr)
Мощный мобильный инструмент с открытым исходным кодом, который помогает обеспечивать...
Яндекс.Браузер – заблокирует назойливую рекламу и предупредит пользователя об опасности...
Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив...
Один из наиболее популярных браузеров для ПК добрался и до платформы Android. Android-версия Firefox...
Бесплатный, быстрый и безопасный мобильный браузер со встроенной функцией AdBlock, защитой...
Отзывы о программе BrowseHere
Admin
Отзывов о программе BrowseHere 8.06.025_873834f_260108_gp пока нет, можете добавить...