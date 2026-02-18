Fix WMP Utility для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Windows Club
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|219 Кб
|СКАЧАТЬ
Fix WMP Utility — служебная программа для восстановления корректной работы Windows Media Player после системных сбоев. Повторно регистрирует библиотеки DLL и восстановливает параметры, необходимые для воспроизведения мультимедийных файлов. Позволяет исправить ошибки, которые часто появляются после некорректного завершения работы системы, воздействия вредоносного ПО или повреждения системных записей.
Программа автоматически выполняет проверку и восстанавливает связанные ключи реестра. Использование утилиты не требует специальных знаний: все операции выполняются в упрощенном режиме и запускаются одной командой. Fix WMP Utilityработает быстро, не создает заметной нагрузки на ресурсы и подходит для базового восстановления работоспособности медиаплеера.
Список основных возможностей Fix WMP Utility:
- Восстанавливает регистрацию DLL-файлов, используемых Windows Media Player.
- Исправляет ошибки, вызванные повреждением системных компонентов.
- Автоматически восстановливает ключи реестра, отвечающие за воспроизведение медиафайлов.
- Поддерживает исправление нескольких десятков связанных модулей за одну операцию.
- Быстро выполняет операции без заметного влияния на производительность компьютера.
- Простое интерфейсное решение без необходимости ручной настройки параметров.
- Портативный формат работы без установки в систему.
- Минимальное участие пользователя в процессе восстановления.
Популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из...
MSI Afterburner 4.6.6 / 4.6.7 beta
Настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон...
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...
NVIDIA GeForce Experience 3.28.0.417
Бесплатная утилита для автоматического обновления драйверов для видеокарт NVIDIA. Также...
Shellbag Analyzer & Cleaner 1.31
Небольшая бесплатная программа, которая служит для анализа и полного удаления всех...
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...
Отзывы о программе Fix WMP Utility
Admin
Отзывов о программе Fix WMP Utility 1.0 пока нет, можете добавить...