Fix WMP Utility для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:219 Кб
Fix WMP Utility скриншот № 1

Fix WMP Utility — служебная программа для восстановления корректной работы Windows Media Player после системных сбоев. Повторно регистрирует библиотеки DLL и восстановливает параметры, необходимые для воспроизведения мультимедийных файлов. Позволяет исправить ошибки, которые часто появляются после некорректного завершения работы системы, воздействия вредоносного ПО или повреждения системных записей.

Программа автоматически выполняет проверку и восстанавливает связанные ключи реестра. Использование утилиты не требует специальных знаний: все операции выполняются в упрощенном режиме и запускаются одной командой. Fix WMP Utilityработает быстро, не создает заметной нагрузки на ресурсы и подходит для базового восстановления работоспособности медиаплеера.

Список основных возможностей Fix WMP Utility:

  • Восстанавливает регистрацию DLL-файлов, используемых Windows Media Player.
  • Исправляет ошибки, вызванные повреждением системных компонентов.
  • Автоматически восстановливает ключи реестра, отвечающие за воспроизведение медиафайлов.
  • Поддерживает исправление нескольких десятков связанных модулей за одну операцию.
  • Быстро выполняет операции без заметного влияния на производительность компьютера.
  • Простое интерфейсное решение без необходимости ручной настройки параметров.
  • Портативный формат работы без установки в систему.
  • Минимальное участие пользователя в процессе восстановления.
