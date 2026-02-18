Fix WMP Utility — служебная программа для восстановления корректной работы Windows Media Player после системных сбоев. Повторно регистрирует библиотеки DLL и восстановливает параметры, необходимые для воспроизведения мультимедийных файлов. Позволяет исправить ошибки, которые часто появляются после некорректного завершения работы системы, воздействия вредоносного ПО или повреждения системных записей.

Программа автоматически выполняет проверку и восстанавливает связанные ключи реестра. Использование утилиты не требует специальных знаний: все операции выполняются в упрощенном режиме и запускаются одной командой. Fix WMP Utilityработает быстро, не создает заметной нагрузки на ресурсы и подходит для базового восстановления работоспособности медиаплеера.

Список основных возможностей Fix WMP Utility: