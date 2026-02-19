One Hand Operation для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.6.17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.82 Мб
One Hand Operation — инструмент для навигации и активации системных действий на смартфоне или планшете с помощью движений большого пальца. После установки на экране появляется тонкая боковая область, которая реагирует на касания и свайпы. По ней нужно проводить пальцем, чтобы быстро выполнять стандартные команды без использования физических кнопок или экранной панели навигации. Приложение работает поверх других программ, перехватывая касания в заданной области. При необходимости можно указать список исключений, чтобы во время игр или работы с определёнными приложениями жесты временно отключались.
Программа дает возможность назначать разные действия на короткие и длинные жесты, а также на движения в различных направлениях — горизонтальных, вертикальных и диагональных. Такой подход упрощает управление устройством одной рукой и сокращает количество лишних нажатий. Настройки чувствительности и размера зоны жестов можно адаптировать под индивидуальные особенности: размер руки, ширину пальца или используемый чехол. Это помогает добиться точного распознавания и снизить вероятность случайных срабатываний.
Список основных возможностей One Hand Operation:
- Поддерживает жесты в разных направлениях, в том числе диагональные движения.
- Дает возможность делать скриншоты и управлять экраном без аппаратных кнопок.
- Позволяет настраивать чувствительность, размеры и расположение зоны жестов.
- Поддерживает всплывающие окона и быстрое переключение между задачами.
- Быстрый возврат назад, переход на главный экран и открытие списка последних задач.
- Вызов панели уведомлений и панели быстрых настроек.
- Запуск приложений, ярлыков или вспомогательных инструментов.
- Возможность добавлять исключения для отдельных приложений.
