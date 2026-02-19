One Hand Operation — инструмент для навигации и активации системных действий на смартфоне или планшете с помощью движений большого пальца. После установки на экране появляется тонкая боковая область, которая реагирует на касания и свайпы. По ней нужно проводить пальцем, чтобы быстро выполнять стандартные команды без использования физических кнопок или экранной панели навигации. Приложение работает поверх других программ, перехватывая касания в заданной области. При необходимости можно указать список исключений, чтобы во время игр или работы с определёнными приложениями жесты временно отключались.

Программа дает возможность назначать разные действия на короткие и длинные жесты, а также на движения в различных направлениях — горизонтальных, вертикальных и диагональных. Такой подход упрощает управление устройством одной рукой и сокращает количество лишних нажатий. Настройки чувствительности и размера зоны жестов можно адаптировать под индивидуальные особенности: размер руки, ширину пальца или используемый чехол. Это помогает добиться точного распознавания и снизить вероятность случайных срабатываний.

Список основных возможностей One Hand Operation: