One Hand Operation для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.6.17.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.82 Мб
СКАЧАТЬ
One Hand Operation скриншот № 1
One Hand Operation скриншот № 2
One Hand Operation скриншот № 3
One Hand Operation скриншот № 4

One Hand Operation — инструмент для навигации и активации системных действий на смартфоне или планшете с помощью движений большого пальца. После установки на экране появляется тонкая боковая область, которая реагирует на касания и свайпы. По ней нужно проводить пальцем, чтобы быстро выполнять стандартные команды без использования физических кнопок или экранной панели навигации. Приложение работает поверх других программ, перехватывая касания в заданной области. При необходимости можно указать список исключений, чтобы во время игр или работы с определёнными приложениями жесты временно отключались. 

Программа дает возможность назначать разные действия на короткие и длинные жесты, а также на движения в различных направлениях — горизонтальных, вертикальных и диагональных. Такой подход упрощает управление устройством одной рукой и сокращает количество лишних нажатий. Настройки чувствительности и размера зоны жестов можно адаптировать под индивидуальные особенности: размер руки, ширину пальца или используемый чехол. Это помогает добиться точного распознавания и снизить вероятность случайных срабатываний.

Список основных возможностей One Hand Operation:

  • Поддерживает жесты в разных направлениях, в том числе диагональные движения.
  • Дает возможность делать скриншоты и управлять экраном без аппаратных кнопок.
  • Позволяет настраивать чувствительность, размеры и расположение зоны жестов.
  • Поддерживает всплывающие окона и быстрое переключение между задачами.
  • Быстрый возврат назад, переход на главный экран и открытие списка последних задач.
  • Вызов панели уведомлений и панели быстрых настроек.
  • Запуск приложений, ярлыков или вспомогательных инструментов.
  • Возможность добавлять исключения для отдельных приложений.
ТОП-сегодня раздела "Персонализация"
 

скачать Nova LauncherNova Launcher 8.0.17

Nova Launcher – графическая оболочка изменит стандартный дизайн на более привлекательный и...

скачать Yandex LauncherYandex Launcher 2.4.0

Yandex Launcher - отличный персонализатор для Android-смартфонов, который сделает ваше устройство по-настоящему стильным, удобным, красивым и ярким...

скачать WidgetableWidgetable 1.6.132

Приложение для мобильных Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно легко...

скачать Digital Clock Widget XperiaDigital Clock Widget Xperia 6.4.1.443

Бесплатные и полностью настраиваемые цифровые часы в стиле Sony Xperia. Присутствует...

скачать Frozen KeyboardFrozen Keyboard 3.5.6

Frozen Keyboard - это приложение для Android, поддерживающее шрифты Unicode и Zawgyi для ввода текста на...

скачать Apex LauncherApex Launcher 4.5.1

Apex Launcher – превращает интерфейс Android-устройства. После установки лаунчера, он станет...

Отзывы о программе One Hand Operation

Admin

Отзывов о программе One Hand Operation 8.6.17.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв