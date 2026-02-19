Proton Authenticator для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.6
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:68.71 Мб
Proton Authenticator — приложение для двухфакторной аутентификации для генерации и безопасного хранения одноразовых кодов входа (TOTP). Решение разработано для тех, кому важна защита учетных записей без передачи данных третьим сторонам. Программа работает локально на устройстве и не требует постоянного подключения к интернету. Приложение использует сквозное шифрование при синхронизации между устройствами, благодаря чему коды подтверждения остаются доступными только владельцу.

Архитектура с открытым исходным кодом обеспечивает прозрачность работы и возможность независимой проверки механизмов безопасности. Подходит как для личного использования, так и для рабочих сценариев, где требуется дополнительный уровень защиты при входе в сервисы, корпоративные системы или облачные платформы. Поддерживает перенос данных из других приложений аутентификации, что упрощает переход без повторной настройки всех учетных записей.

Список основных возможностей Proton Authenticator:

  • Генерирует одноразовые коды для двухфакторной аутентификации по стандарту TOTP.
  • Синхронизирует данные между устройствами с помощью сквозного шифрования.
  • Обеспечивает возможность локального хранения кодов без передачи информации на внешние серверы.
  • Импортирует данные из других 2FA-приложений и экспортирует их для резервного копирования.
  • Работает в автономном режиме без обязательного подключения к интернету.
  • Автоматическое создание резервных копий для восстановления доступа.
  • Приложение защищено с помощью PIN-кода или биометрической аутентификации.
  • Открытый исходный код, доступный для аудита и проверки безопасности.
  • Отсутствие встроенной рекламы и дополнительных отслеживающих модулей.
