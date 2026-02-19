Proton Authenticator — приложение для двухфакторной аутентификации для генерации и безопасного хранения одноразовых кодов входа (TOTP). Решение разработано для тех, кому важна защита учетных записей без передачи данных третьим сторонам. Программа работает локально на устройстве и не требует постоянного подключения к интернету. Приложение использует сквозное шифрование при синхронизации между устройствами, благодаря чему коды подтверждения остаются доступными только владельцу.

Архитектура с открытым исходным кодом обеспечивает прозрачность работы и возможность независимой проверки механизмов безопасности. Подходит как для личного использования, так и для рабочих сценариев, где требуется дополнительный уровень защиты при входе в сервисы, корпоративные системы или облачные платформы. Поддерживает перенос данных из других приложений аутентификации, что упрощает переход без повторной настройки всех учетных записей.

Список основных возможностей Proton Authenticator: