Live Earth Map для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TarrySoft
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.36 Мб
|СКАЧАТЬ
Live Earth Map — приложение для просмотра картографических и геолокационных данных в режиме реального времени с использованием спутниковых изображений и подключенных веб-камер. Позволяет изучать различные точки мира через интерактивную карту, переключаться между спутниковым видом и панорамным отображением улиц, а также получать актуальную визуальную информацию о выбранных местах.
Объединяет функции карты, GPS-трекера и инструмента наблюдения за окружающей обстановкой. С его помощью легко определять текущее местоположение, просматривать сохранённую историю маршрутов, анализировать скорость передвижения и использовать встроенные средства ориентирования. Дополнительные возможности, такие как отображение дорожной ситуации, поиск ближайших объектов инфраструктуры и доступ к прямым трансляциям с камер, делают программу удобной для поездок, планирования маршрутов и дистанционного изучения местности. Все данные представлены в наглядной форме и не требуют сложной настройки.
Список основных возможностей Live Earth Map:
- Предоставляет доступ к спутниковой карте с возможностью масштабирования и выбора любой точки мира.
- Отображает панорамные виды улиц и окружающей местности в формате 360 градусов.
- Подключается к веб-камерам разных стран для просмотра видео в реальном времени.
- Определяет текущее местоположение пользователя через GPS.
- Отслеживает маршруты передвижения с сохранением истории поездок.
- Отображает дорожный трафик для оценки загруженности маршрутов.
- Обеспечивает обмен координатами и сохранёнными локациями с другими пользователями.
- Встроенный спидометр для контроля скорости, времени и пройденного расстояния.
- Поиск ближайших объектов и полезных мест рядом с пользователем.
- Наличие цифрового компаса для ориентации по сторонам света.
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...
Google Earth – откройте для себя весь мир используя спутниковые снимки и изображения с камер...
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...
MAPS.ME v15.7.71702-googleRelease
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...
Интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, позволяющая следить за ходом...
Отзывы о программе Live Earth Map
Admin
Отзывов о программе Live Earth Map 3.0.0 пока нет, можете добавить...