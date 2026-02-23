Live Earth Map для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.36 Мб
СКАЧАТЬ
Live Earth Map скриншот № 1
Live Earth Map скриншот № 2
Live Earth Map скриншот № 3
Live Earth Map скриншот № 4

Live Earth Map — приложение для просмотра картографических и геолокационных данных в режиме реального времени с использованием спутниковых изображений и подключенных веб-камер. Позволяет изучать различные точки мира через интерактивную карту, переключаться между спутниковым видом и панорамным отображением улиц, а также получать актуальную визуальную информацию о выбранных местах. 

Объединяет функции карты, GPS-трекера и инструмента наблюдения за окружающей обстановкой. С его помощью легко определять текущее местоположение, просматривать сохранённую историю маршрутов, анализировать скорость передвижения и использовать встроенные средства ориентирования. Дополнительные возможности, такие как отображение дорожной ситуации, поиск ближайших объектов инфраструктуры и доступ к прямым трансляциям с камер, делают программу удобной для поездок, планирования маршрутов и дистанционного изучения местности. Все данные представлены в наглядной форме и не требуют сложной настройки.

Список основных возможностей Live Earth Map:

  • Предоставляет доступ к спутниковой карте с возможностью масштабирования и выбора любой точки мира.
  • Отображает панорамные виды улиц и окружающей местности в формате 360 градусов.
  • Подключается к веб-камерам разных стран для просмотра видео в реальном времени.
  • Определяет текущее местоположение пользователя через GPS.
  • Отслеживает маршруты передвижения с сохранением истории поездок.
  • Отображает дорожный трафик для оценки загруженности маршрутов.
  • Обеспечивает обмен координатами и сохранёнными локациями с другими пользователями.
  • Встроенный спидометр для контроля скорости, времени и пройденного расстояния.
  • Поиск ближайших объектов и полезных мест рядом с пользователем.
  • Наличие цифрового компаса для ориентации по сторонам света.
ТОП-сегодня раздела "Карты"
 

скачать Яндекс.НавигаторЯндекс.Навигатор 6.45

Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...

скачать 2GIS2GIS 3.19.9 / 5.51.0.388.25

2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...

скачать Google EarthGoogle Earth 10.79.0.3

Google Earth – откройте для себя весь мир используя спутниковые снимки и изображения с камер...

скачать Яндекс.КартыЯндекс.Карты 10.7.4

Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...

скачать MAPS.MEMAPS.ME v15.7.71702-googleRelease

MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...

скачать DeepStateMapDeepStateMap 2.1.0

Интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, позволяющая следить за ходом...

Отзывы о программе Live Earth Map

Admin

Отзывов о программе Live Earth Map 3.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв