Live Earth Map — приложение для просмотра картографических и геолокационных данных в режиме реального времени с использованием спутниковых изображений и подключенных веб-камер. Позволяет изучать различные точки мира через интерактивную карту, переключаться между спутниковым видом и панорамным отображением улиц, а также получать актуальную визуальную информацию о выбранных местах.

Объединяет функции карты, GPS-трекера и инструмента наблюдения за окружающей обстановкой. С его помощью легко определять текущее местоположение, просматривать сохранённую историю маршрутов, анализировать скорость передвижения и использовать встроенные средства ориентирования. Дополнительные возможности, такие как отображение дорожной ситуации, поиск ближайших объектов инфраструктуры и доступ к прямым трансляциям с камер, делают программу удобной для поездок, планирования маршрутов и дистанционного изучения местности. Все данные представлены в наглядной форме и не требуют сложной настройки.

Список основных возможностей Live Earth Map: