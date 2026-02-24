Программы для Android » Видео » Плееры » Lark Video Player 1.32.7

Lark Video Player — приложение для воспроизведения и управления мультимедийным контентом без подключения к сети. Обеспечивает просмотр видеофайлов высокого качества и прослушивания аудио локально, стабильную работу с различными форматами и разрешениями, в том числе HD, Full HD и Ultra HD. Плеер поддерживает широкий спектр популярных форматов видео и аудио, благодаря чему не требуется дополнительная конвертация файлов.

Встроенные инструменты управления позволяют настраивать параметры воспроизведения, регулировать звук, яркость и скорость, а также использовать жесты для быстрого доступа к функциям. Отдельное внимание уделено удобству навигации по медиатеке: приложение автоматически сортирует файлы, упрощает поиск и помогает организовать хранение контента. Lark Video Player может воспроизводить видео в фоновом режиме как аудио, использовать плавающее окно для многозадачности и управлять файлами через встроенный менеджер. Наличие защищенной папки позволяет ограничить доступ к выбранным материалам с помощью пароля.

Список основных возможностей Lark Video Player:

  • Поддерживает воспроизведение видео в высоком разрешении, включая HD, Full HD и Ultra HD.
  • Совместимо с распространенными форматами файлов: MKV, MP4, MOV, M4V, 3GP, WEBM, TS и другими.
  • Создает защищенную личную папку для хранения выбранных видео с ограничением доступа.
  • Работает в офлайн-режиме без необходимости подключения к интернету.
  • Функция всплывающего окна для просмотра видео во время использования других приложений.
  • Встроенный менеджер медиафайлов с автоматической сортировкой и удобным поиском.
  • Управление воспроизведением с помощью жестов, включая регулировку громкости, яркости и перемотки.
