GPS Speedometer — приложение для измерения скорости движения и пройденного расстояния с использованием данных GPS. Подходит для различных сценариев: поездок на автомобиле, передвижения на велосипеде или мотоцикле, пеших прогулок, пробежек и других видов активности. Приложение фиксирует текущую скорость, анализирует маршрут и отображает основные параметры движения в реальном времени без подключения к интернету.
Программ поддерживает режим проекционного дисплея (HUD), при котором данные могут выводиться зеркально для просмотра на лобовом стекле автомобиля. Приложение позволяет отслеживать местоположение, записывать маршрут на карте, контролировать превышение скорости и сохранять историю поездок для последующего анализа. Можно выбирать удобные единицы измерения и настраивать отображение данных в зависимости от условий.
Список основных возможностей GPS Speedometer:
- Поддерживает различные типы перемещения: автомобиль, велосипед, бег, ходьба и другие.
- Предлагает выбор единиц измерения скорости (км/ч, мили/ч, узлы).
- Записывает маршрут с отображением начальной и конечной точек на карте.
- Дает возможность приостановить и сбросить текущий трекинг в любой момент.
- Отображает текущую, среднюю и максимальную скорости движения.
- Измеряет пройденное расстояние и время в пути.
- Работает на основе GPS без обязательного подключения к сети.
- Настраиваемые уведомления при превышении заданного ограничения скорости.
- Режим HUD для проекционного отображения данных во время вождения.
- Минимальное потребление заряда батареи и оптимизированный размер приложения.
