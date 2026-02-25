GPS Speedometer для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.49 Мб
GPS Speedometer — приложение для измерения скорости движения и пройденного расстояния с использованием данных GPS. Подходит для различных сценариев: поездок на автомобиле, передвижения на велосипеде или мотоцикле, пеших прогулок, пробежек и других видов активности. Приложение фиксирует текущую скорость, анализирует маршрут и отображает основные параметры движения в реальном времени без подключения к интернету.

Программ поддерживает режим проекционного дисплея (HUD), при котором данные могут выводиться зеркально для просмотра на лобовом стекле автомобиля. Приложение позволяет отслеживать местоположение, записывать маршрут на карте, контролировать превышение скорости и сохранять историю поездок для последующего анализа. Можно выбирать удобные единицы измерения и настраивать отображение данных в зависимости от условий.

Список основных возможностей GPS Speedometer:

  • Поддерживает различные типы перемещения: автомобиль, велосипед, бег, ходьба и другие.
  • Предлагает выбор единиц измерения скорости (км/ч, мили/ч, узлы).
  • Записывает маршрут с отображением начальной и конечной точек на карте.
  • Дает возможность приостановить и сбросить текущий трекинг в любой момент.
  • Отображает текущую, среднюю и максимальную скорости движения.
  • Измеряет пройденное расстояние и время в пути.
  • Работает на основе GPS без обязательного подключения к сети.
  • Настраиваемые уведомления при превышении заданного ограничения скорости.
  • Режим HUD для проекционного отображения данных во время вождения.
  • Минимальное потребление заряда батареи и оптимизированный размер приложения.
