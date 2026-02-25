GPS Speedometer — приложение для измерения скорости движения и пройденного расстояния с использованием данных GPS. Подходит для различных сценариев: поездок на автомобиле, передвижения на велосипеде или мотоцикле, пеших прогулок, пробежек и других видов активности. Приложение фиксирует текущую скорость, анализирует маршрут и отображает основные параметры движения в реальном времени без подключения к интернету.

Программ поддерживает режим проекционного дисплея (HUD), при котором данные могут выводиться зеркально для просмотра на лобовом стекле автомобиля. Приложение позволяет отслеживать местоположение, записывать маршрут на карте, контролировать превышение скорости и сохранять историю поездок для последующего анализа. Можно выбирать удобные единицы измерения и настраивать отображение данных в зависимости от условий.

Список основных возможностей GPS Speedometer: