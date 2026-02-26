Winslop для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.60 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Builtbybel
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|208 Кб
|СКАЧАТЬ
Winslop — системная утилита для Windows, предназначенная для удаления избыточных компонентов, очистки служебных данных и упрощения обслуживания операционной системы. Программа анализирует систему и устраняет ненужные файлы, временные элементы и предустановленные компоненты, которые не влияют на стабильность, но создают дополнительную нагрузку на ресурсы и увеличивают объем занимаемого пространства.
Приложение работает полностью локально и не использует сетевые службы, облачную обработку или механизмы телеметрии. Все операции выполняются детерминированно: пользователь заранее видит, какие изменения будут внесены, и может подтвердить или отменить их. Программа сохраняет исходную структуру системы, удаляя только те элементы, которые считаются необязательными или избыточными, благодаря чему снижается нагрузка на систему и упрощается ее дальнейшее администрирование.
Утилита имеет небольшой размер и не требует сложной установки, что делает ее удобной для использования в изолированных средах или при ограниченном доступе к сети.
Список основных возможностей Winslop:
- Удаление ненужных системных файлов и временных данных без затрагивания критических компонентов.
- Снижение объема предустановленного ПО и вспомогательных служб.
- Отображение всех планируемых изменений перед их применением.
- Возможность отмены выполненных действий и возврата к исходному состоянию.
- Отсутствие телеметрии, фоновой аналитики и сторонних сервисов.
- Оптимизация использования системных ресурсов за счет сокращения лишних процессов.
