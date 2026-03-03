Winhance для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:26.02.20 | Сообщить о новой версии
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Категория:Настройка, оптимизация
Размер:91.06 Мб
Winhance — инструмент для управления установленными приложениями и компонентами Windows, помогает оптимизировать и настроить ОС. Помогает удалить предустановленные приложения и ненужные функции, изменить системные параметры и создать индивидуальную конфигурацию ОС под конкретные задачи. Решение объединяет в одном интерфейсе стандартные возможности Windows и упрощает доступ к настройкам, которые обычно распределены по разным разделам системы.

Winhance дает доступ к параметрам конфиденциальности и безопасности, настройкам телеметрии, управлению разрешениями приложений и рекламными компонентами. Дает возможность изменять параметры энергопотребления, игровые настройки или отдельные параметры производительности.

Программа предоставляет средства для развертывания стороннего ПО и быстрой устновки набора необходимых приложений различных категорий: браузеры, архиваторы, утилиты для работы с файлами и дисками, инструменты разработки и другие решения. При необходимости есть возможность модификации ISO-образа или формирования XML-файла для автоматической настройки системы во время установки. 

Список основных возможностей Winhance:

  • Позволяет удалить предустановленные приложения и встроенные компоненты Windows.
  • Дает возможность настраивать параметры конфиденциальности, безопасности и телеметрии.
  • Предоставляет доступ к настройкам энергопотребления и производительности.
  • Поддерживает пакетную установку и деинсталляцию программ и системных функций.
  • Работает с AppX-пакетами и устаревшими возможностями системы.
  • Обеспечивает развертывание стороннего ПО по категориям.
  • Изменяет игровые параметры и приоритеты GPU.
  • Централизованный доступ к системным параметрам Windows.
  • Создание модифицированных ISO-образов и XML-файлов для установки ОС.
