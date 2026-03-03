Winhance — инструмент для управления установленными приложениями и компонентами Windows, помогает оптимизировать и настроить ОС. Помогает удалить предустановленные приложения и ненужные функции, изменить системные параметры и создать индивидуальную конфигурацию ОС под конкретные задачи. Решение объединяет в одном интерфейсе стандартные возможности Windows и упрощает доступ к настройкам, которые обычно распределены по разным разделам системы.

Winhance дает доступ к параметрам конфиденциальности и безопасности, настройкам телеметрии, управлению разрешениями приложений и рекламными компонентами. Дает возможность изменять параметры энергопотребления, игровые настройки или отдельные параметры производительности.

Программа предоставляет средства для развертывания стороннего ПО и быстрой устновки набора необходимых приложений различных категорий: браузеры, архиваторы, утилиты для работы с файлами и дисками, инструменты разработки и другие решения. При необходимости есть возможность модификации ISO-образа или формирования XML-файла для автоматической настройки системы во время установки.

Список основных возможностей Winhance: