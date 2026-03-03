Fiery Browser для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 3.93/5 голосов - 14
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.7
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Размер:21.51 Мб
Размер:21.51 Мб
Firey Browser — веб-браузер ориентирован на быструю загрузку страниц, просмотр онлайн-видео и высокий уровень конфиденциальности при работе в интернете. Приложение объединяет стандартные функции браузера с расширенными возможностями загрузки файлов, встроенными инструментами оптимизации потребления трафика, блокировки рекламы и управления вкладками без снижения производительности.

Браузер предлагает приватный режим работы, при котором история посещений и данные сессии не сохраняются. Дополнительные функции включают ночной режим, переключение поисковых систем, просмотр страниц в мобильной или десктопной версии и удобное управление закладками. Firey Browser отлично подходит для повседневного интернет-серфинга, загрузки медиафайлов, просмотра видео и работы с веб-ресурсами в условиях ограниченного мобильного трафика. 

Список основных возможностей Firey Browser:

  • Обеспечивает быструю загрузку веб-страниц и файлов различных форматов, видео, аудио и документов.
  • Блокирует рекламу для ускорения загрузки страниц и экономии мобильного трафика.
  • Поддерживает несколько поисковых систем с возможностью быстрого переключения.
  • Предлагает легкое управление закладками и сохранение истории посещений.
  • Режим анонимного просмотра без сохранения истории и данных сессии.
  • Встроенный видеоплеер для просмотра видео без сторонних программ.
  • Менеджер вкладок для одновременной работы с несколькими страницами.
  • Ночной режим для комфортного просмотра при слабом освещении.
  • Функция перевода содержимого и режим без изображений для экономии трафика.
