Firey Browser — веб-браузер ориентирован на быструю загрузку страниц, просмотр онлайн-видео и высокий уровень конфиденциальности при работе в интернете. Приложение объединяет стандартные функции браузера с расширенными возможностями загрузки файлов, встроенными инструментами оптимизации потребления трафика, блокировки рекламы и управления вкладками без снижения производительности.

Браузер предлагает приватный режим работы, при котором история посещений и данные сессии не сохраняются. Дополнительные функции включают ночной режим, переключение поисковых систем, просмотр страниц в мобильной или десктопной версии и удобное управление закладками. Firey Browser отлично подходит для повседневного интернет-серфинга, загрузки медиафайлов, просмотра видео и работы с веб-ресурсами в условиях ограниченного мобильного трафика.

Список основных возможностей Firey Browser: