Описание
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Размер:65.77 Мб
MarineRadar — приложение для мониторинга морского транспорта, дает возможность отслеживать суда и яхты по всему миру. Программа использует данные системы AIS и объединяет информацию с большого количества наземных приемных станций, что позволяет получать актуальные сведения о местоположении, маршрутах и статусе морских объектов. Такой мониторинг будет полезен при планирования логистики, контроля доставки, анализа морского трафика, а также для личного использования, например, при отслеживании круизных судов или яхт.

С помощью MarineRadar можно наблюдать за перемещением различных типов судов: грузовых кораблей, танкеров, круизных лайнеров, рыболовных судов и частных яхт. Сервис отображает их текущее положение на карте, направление движения, скорость и предполагаемое время прибытия в порт. История перемещений помогает анализировать маршруты и выявлять особенности судоходства в определённых регионах. Дополнительно предусмотрены уведомления о смене статуса судна или его прибытии в порт.

Список основных возможностей MarineRadar:

  • Отображает текущее местоположение судов и яхт на карте.
  • Предоставляет доступ к информации о судне: тип, курс, скорость, пункт назначения и предполагаемое время прибытия.
  • Широкое покрытие AIS благодаря сети наземных приемных станций
  • Мониторинг прибытия и отправления судов в портах
  • Расширенный поиск с фильтрами и сортировкой по заданным параметрам
  • Создание собственного списка для одновременного контроля нескольких судов
  • Просмотр истории маршрутов и анализ перемещений
  • Настройка уведомлений о событиях, связанных с выбранными объектами
