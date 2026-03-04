MarineRadar для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lascade
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 | Статистика
|Размер:
|65.77 Мб
|СКАЧАТЬ
MarineRadar — приложение для мониторинга морского транспорта, дает возможность отслеживать суда и яхты по всему миру. Программа использует данные системы AIS и объединяет информацию с большого количества наземных приемных станций, что позволяет получать актуальные сведения о местоположении, маршрутах и статусе морских объектов. Такой мониторинг будет полезен при планирования логистики, контроля доставки, анализа морского трафика, а также для личного использования, например, при отслеживании круизных судов или яхт.
С помощью MarineRadar можно наблюдать за перемещением различных типов судов: грузовых кораблей, танкеров, круизных лайнеров, рыболовных судов и частных яхт. Сервис отображает их текущее положение на карте, направление движения, скорость и предполагаемое время прибытия в порт. История перемещений помогает анализировать маршруты и выявлять особенности судоходства в определённых регионах. Дополнительно предусмотрены уведомления о смене статуса судна или его прибытии в порт.
Список основных возможностей MarineRadar:
- Отображает текущее местоположение судов и яхт на карте.
- Предоставляет доступ к информации о судне: тип, курс, скорость, пункт назначения и предполагаемое время прибытия.
- Широкое покрытие AIS благодаря сети наземных приемных станций
- Мониторинг прибытия и отправления судов в портах
- Расширенный поиск с фильтрами и сортировкой по заданным параметрам
- Создание собственного списка для одновременного контроля нескольких судов
- Просмотр истории маршрутов и анализ перемещений
- Настройка уведомлений о событиях, связанных с выбранными объектами
Навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...
Приложение для отслеживания морского транспорта с использованием данных AIS. Позволяет...
Uber – популярный сервис такси доставит вас до нужного пункта назначения на экономичных...
Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...
Мобильное приложение для Android, которое позволяет осуществлять просмотр судов в реальном...
Полезное приложение для Android, которое сочетает в себе электронный компас и уровень....
Отзывы о программе MarineRadar
Admin
Отзывов о программе MarineRadar 3.7.0 пока нет, можете добавить...