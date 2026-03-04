MarineRadar — приложение для мониторинга морского транспорта, дает возможность отслеживать суда и яхты по всему миру. Программа использует данные системы AIS и объединяет информацию с большого количества наземных приемных станций, что позволяет получать актуальные сведения о местоположении, маршрутах и статусе морских объектов. Такой мониторинг будет полезен при планирования логистики, контроля доставки, анализа морского трафика, а также для личного использования, например, при отслеживании круизных судов или яхт.

С помощью MarineRadar можно наблюдать за перемещением различных типов судов: грузовых кораблей, танкеров, круизных лайнеров, рыболовных судов и частных яхт. Сервис отображает их текущее положение на карте, направление движения, скорость и предполагаемое время прибытия в порт. История перемещений помогает анализировать маршруты и выявлять особенности судоходства в определённых регионах. Дополнительно предусмотрены уведомления о смене статуса судна или его прибытии в порт.

Список основных возможностей MarineRadar: