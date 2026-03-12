Hasleo Windows ISO Downloader — небольшая утилита для загрузки официальных ISO-образов ОС Windows напрямую с серверов Microsoft. Позволяет получить оригинальные установочные файлы без необходимости искать их на сторонних сайтах, что снижает риск загрузки повреждённых, изменённых или потенциально небезопасных образов системы.

Приложение поддерживает загрузку различных версий Windows, включая Windows 11 и Windows 10. Можно выбрать нужный выпуск системы, язык интерфейса и архитектуру процессора. После выбора программа формирует прямую ссылку на официальный файл ISO, размещённый на серверах Microsoft. Загрузка может выполняться непосредственно через программу либо через сторонний менеджер загрузок.

Утилита распространяется как портативное приложение, поэтому не требует установки в систему и может запускаться с любого носителя. Небольшой размер программы и минимальные системные требования делают её удобным инструментом как для домашних пользователей, так и для специалистов по обслуживанию компьютеров.

Основные возможности Hasleo Windows ISO Downloader: