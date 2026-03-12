Hasleo Windows ISO Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hasleo Software
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|56.7 Мб
|СКАЧАТЬ
Hasleo Windows ISO Downloader — небольшая утилита для загрузки официальных ISO-образов ОС Windows напрямую с серверов Microsoft. Позволяет получить оригинальные установочные файлы без необходимости искать их на сторонних сайтах, что снижает риск загрузки повреждённых, изменённых или потенциально небезопасных образов системы.
Приложение поддерживает загрузку различных версий Windows, включая Windows 11 и Windows 10. Можно выбрать нужный выпуск системы, язык интерфейса и архитектуру процессора. После выбора программа формирует прямую ссылку на официальный файл ISO, размещённый на серверах Microsoft. Загрузка может выполняться непосредственно через программу либо через сторонний менеджер загрузок.
Утилита распространяется как портативное приложение, поэтому не требует установки в систему и может запускаться с любого носителя. Небольшой размер программы и минимальные системные требования делают её удобным инструментом как для домашних пользователей, так и для специалистов по обслуживанию компьютеров.
Основные возможности Hasleo Windows ISO Downloader:
- Загрузка официальных ISO-образов Windows 11/10 напрямую с серверов Microsoft.
- Поддержка различных архитектур операционной системы: x86, x64 и ARM64.
- Выбор версии операционной системы и языка интерфейса перед загрузкой.
- Получение прямой ссылки на файл ISO для загрузки через сторонние менеджеры загрузок.
- Портативность.
- Простой интерфейс с последовательным выбором параметров загрузки.
- Возможность использования для установки, обновления или восстановления Windows.
Steam - игровая Интернет-платформа, с помощью которой можно легко скачивать, загружать, играть, обновлять и активировать игры через Интернет...
Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...
SaveFrom.net помощник 10.46 для Яндекс.Браузер и Opera
SaveFrom.net помощник - расширение для популярного обозревателя Яндекс.Браузер, которое...
VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать...
4K Video Downloader+ 26.0.5.0287
Программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер...
Бесплатная и предельно простая в использовании программа для скачивания видео с YouTube и...
Отзывы о программе Hasleo Windows ISO Downloader
Admin
Отзывов о программе Hasleo Windows ISO Downloader 3.0.2.0 пока нет, можете добавить...