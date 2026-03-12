Chasys Photo для Windows
Chasys Photo — программа для работы с цифровыми изображениями, включающая инструменты редактирования, просмотра и конвертирования графических файлов. Пакет состоит из нескольких компонентов: редактора изображений Chasys Photo Editor, просмотрщика Chasys Photo Viewer и конвертера Chasys Photo Converter.
Редактор изображений поддерживает работу со слоями, включая корректирующие и связанные слои, что позволяет гибко управлять содержимым изображения и применять различные изменения без изменения исходных данных. В программе реализованы режимы композитного изображения, списков изображений и несколько вариантов анимации, включая покадровую и объектную анимацию с использованием временной шкалы, что дает возможность создавать не только статическую графику, но и анимационные изображения.
Chasys Photo поддерживает большое количество графических форматов, включая популярные форматы JPEG, PNG, GIF, TIFF, WebP и HEIF, а также специализированные и редкие форматы. Важной особенностью является поддержка форматов файлов, используемых другими графическими редакторами, такими как проекты Photoshop, GIMP, Krita и другими.
Основные возможности Chasys Photo:
- Поддержка многослойного редактирования изображений с режимами наложения.
- Использование корректирующих слоев с возможностью гибкой настройки параметров.
- Работа со связанными слоями и объектами.
- Создание покадровой и объектной анимации на временной шкале.
- Наложение изображений для снижения шума и повышения разрешения.
- Поддержка графических планшетов, стилусов и сенсорных экранов.
- Совместимость с файлами популярных графических редакторов.
- Работа с большим количеством графических форматов, включая RAW.
- Встроенный просмотрщик изображений для быстрого просмотра файлов.
- Многопоточный конвертер для пакетного преобразования изображений.
- Поддержка плагинов фильтров Photoshop и других расширений.
- Инструменты захвата экрана и записи видео с экрана.
- Импорт, экспорт и редактирование значков и курсоров.
- Создание PDF-документов и работа со сканерами и печатью.
- Встроенный файловый браузер и дополнительные утилиты.
- Поддержка метаданных и различных цветовых палитр.
- Работа на системах с несколькими дисплеями и высоким разрешением.
