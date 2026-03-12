Chasys Photo — программа для работы с цифровыми изображениями, включающая инструменты редактирования, просмотра и конвертирования графических файлов. Пакет состоит из нескольких компонентов: редактора изображений Chasys Photo Editor, просмотрщика Chasys Photo Viewer и конвертера Chasys Photo Converter.

Редактор изображений поддерживает работу со слоями, включая корректирующие и связанные слои, что позволяет гибко управлять содержимым изображения и применять различные изменения без изменения исходных данных. В программе реализованы режимы композитного изображения, списков изображений и несколько вариантов анимации, включая покадровую и объектную анимацию с использованием временной шкалы, что дает возможность создавать не только статическую графику, но и анимационные изображения.

Chasys Photo поддерживает большое количество графических форматов, включая популярные форматы JPEG, PNG, GIF, TIFF, WebP и HEIF, а также специализированные и редкие форматы. Важной особенностью является поддержка форматов файлов, используемых другими графическими редакторами, такими как проекты Photoshop, GIMP, Krita и другими.

Основные возможности Chasys Photo: