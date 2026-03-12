Chasys Photo для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.40.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:45.44 Мб
СКАЧАТЬ
Chasys Photo скриншот № 1
Chasys Photo скриншот № 2
Chasys Photo скриншот № 3

Chasys Photo — программа для работы с цифровыми изображениями, включающая инструменты редактирования, просмотра и конвертирования графических файлов. Пакет состоит из нескольких компонентов: редактора изображений Chasys Photo Editor, просмотрщика Chasys Photo Viewer и конвертера Chasys Photo Converter.

Редактор изображений поддерживает работу со слоями, включая корректирующие и связанные слои, что позволяет гибко управлять содержимым изображения и применять различные изменения без изменения исходных данных. В программе реализованы режимы композитного изображения, списков изображений и несколько вариантов анимации, включая покадровую и объектную анимацию с использованием временной шкалы, что дает возможность создавать не только статическую графику, но и анимационные изображения.

Chasys Photo поддерживает большое количество графических форматов, включая популярные форматы JPEG, PNG, GIF, TIFF, WebP и HEIF, а также специализированные и редкие форматы. Важной особенностью является поддержка форматов файлов, используемых другими графическими редакторами, такими как проекты Photoshop, GIMP, Krita и другими.

Основные возможности Chasys Photo:

  • Поддержка многослойного редактирования изображений с режимами наложения.
  • Использование корректирующих слоев с возможностью гибкой настройки параметров.
  • Работа со связанными слоями и объектами.
  • Создание покадровой и объектной анимации на временной шкале.
  • Наложение изображений для снижения шума и повышения разрешения.
  • Поддержка графических планшетов, стилусов и сенсорных экранов.
  • Совместимость с файлами популярных графических редакторов.
  • Работа с большим количеством графических форматов, включая RAW.
  • Встроенный просмотрщик изображений для быстрого просмотра файлов.
  • Многопоточный конвертер для пакетного преобразования изображений.
  • Поддержка плагинов фильтров Photoshop и других расширений.
  • Инструменты захвата экрана и записи видео с экрана.
  • Импорт, экспорт и редактирование значков и курсоров.
  • Создание PDF-документов и работа со сканерами и печатью.
  • Встроенный файловый браузер и дополнительные утилиты.
  • Поддержка метаданных и различных цветовых палитр.
  • Работа на системах с несколькими дисплеями и высоким разрешением.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 2026 27.1

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...

скачать КОМПАС-3DКОМПАС-3D 22.0 Home

Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...

скачать CorelDRAW Graphics SuiteCorelDRAW Graphics Suite 2025 26.2.0.170

CorelDRAW Graphics Suite - набор функциональных инструментов для работы с графикой, в состав которого...

скачать КОМПАС-3D HomeКОМПАС-3D Home 18.1

Мощный инструмент для трехмерного моделирования, с помощью которого можно проектировать...

скачать InkscapeInkscape 1.4.3

Inkscape - редактор векторной графики с открытым исходным кодом, который по своим...

скачать GIMPGIMP 3.0.8

Мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не уступающий...

Отзывы о программе Chasys Photo

Admin

Отзывов о программе Chasys Photo 5.40.01 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв