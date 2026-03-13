DNS Hop для Windows
|Оценка:
|3.94/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|center2055
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|9 / 62 | Статистика
|Размер:
|15.39 Мб
DNS Hop — утилита для анализа и выбора оптимального DNS-сервера для текущего интернет-подключения. Программа предназначена для проверки производительности различных DNS-провайдеров, с целью определения наиболее быстрого и стабильного варианта подключения.
Утилита выполняет автоматическую проверку более двух тысяч DNS-вариантов и анализирует скорость отклика соединения. После завершения тестирования формируется рейтинг серверов с лучшими показателями, а также дополнительные рекомендации, которые помогают выбрать наиболее подходящий вариант для конкретной сети. Для удобства дальнейшего анализа данные можно экспортировать в распространённые форматы файлов, что позволяет использовать результаты в других программах или хранить их для последующего сравнения.
Список основных возможностей DNS Hop:
- проверка и сравнение производительности более чем 2000 DNS-серверов;
- автоматическое тестирование скорости отклика DNS для текущего интернет-соединения;
- формирование рейтинга серверов на основе результатов тестирования;
- отображение результатов в виде таблиц, списков и графиков;
- раздел с рекомендациями по выбору наиболее подходящих DNS-провайдеров;
- поддержка анализа результатов с кэшированием и без кэширования;
- экспорт результатов тестирования в форматы CSV и JSON;
- копирование графиков в формате PNG для дальнейшего использования;
- возможность изменения DNS-серверов непосредственно из интерфейса программы;
- подбор основного и резервного DNS-провайдера на основе полученных данных.
