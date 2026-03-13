DNS Hop для Windows

Оценка: 3.94/5 голосов - 17
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):9 / 62 | Статистика
Размер:15.39 Мб
DNS Hop — утилита для анализа и выбора оптимального DNS-сервера для текущего интернет-подключения. Программа предназначена для проверки производительности различных DNS-провайдеров, с целью  определения наиболее быстрого и стабильного варианта подключения.

Утилита выполняет автоматическую проверку более двух тысяч DNS-вариантов и анализирует скорость отклика соединения. После завершения тестирования формируется рейтинг серверов с лучшими показателями, а также дополнительные рекомендации, которые помогают выбрать наиболее подходящий вариант для конкретной сети. Для удобства дальнейшего анализа данные можно экспортировать в распространённые форматы файлов, что позволяет использовать результаты в других программах или хранить их для последующего сравнения.

Список основных возможностей DNS Hop:

  • проверка и сравнение производительности более чем 2000 DNS-серверов;
  • автоматическое тестирование скорости отклика DNS для текущего интернет-соединения;
  • формирование рейтинга серверов на основе результатов тестирования;
  • отображение результатов в виде таблиц, списков и графиков;
  • раздел с рекомендациями по выбору наиболее подходящих DNS-провайдеров;
  • поддержка анализа результатов с кэшированием и без кэширования;
  • экспорт результатов тестирования в форматы CSV и JSON;
  • копирование графиков в формате PNG для дальнейшего использования;
  • возможность изменения DNS-серверов непосредственно из интерфейса программы;
  • подбор основного и резервного DNS-провайдера на основе полученных данных.
