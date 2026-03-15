BrowserOS для Windows

Оценка: 4.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия: 0.43.0.1
Обновлено:
ОС: Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория: Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):18 / 19 | Статистика
Размер: 137.46 Мб
BrowserOS — веб-браузер на базе Chromium с поддержкой инструментов искусственного интеллекта. Программа предназначена для работы в интернете, автоматизации повторяющихся действий и управления вкладками. Браузер поддерживает расширения Chrome, поэтому можно использовать привычные дополнения и настройки. Также доступен импорт закладок, паролей и других данных из других браузеров.

В программу встроены ИИ-агенты, которые помогают выполнять действия на веб-страницах. Они могут заполнять формы, открывать нужные страницы, искать информацию и выполнять последовательность действий на сайтах. Часть задач можно автоматизировать и запускать повторно.

BrowserOS поддерживает подключение различных моделей искусственного интеллекта. Можно использовать сервисы OpenAI GPT, Anthropic Claude и Google Gemini. Также доступна работа с локальными моделями через Ollama или LMStudio. Пользователь может подключать собственные API-ключи и выбирать нужного поставщика моделей. История просмотров и рабочие данные хранятся на устройстве пользователя.

Основные возможности BrowserOS:

  • поддержка расширений Chrome и работа на базе Chromium;
  • импорт закладок, паролей и других данных из браузеров;
  • встроенные ИИ-агенты для выполнения действий на сайтах;
  • автоматическое заполнение форм и навигация по страницам;
  • управление вкладками: сортировка, группировка и поиск;
  • сохранение и восстановление сеансов просмотра;
  • поиск по истории и управление закладками;
  • подключение моделей OpenAI GPT, Claude и Gemini;
  • поддержка локальных моделей через Ollama и LMStudio;
  • использование собственных API-ключей;
  • автоматизация повторяющихся действий в браузере;
  • открытый исходный код.
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

скачать Google ChromeGoogle Chrome 144.0.7559.133

Один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную...

скачать Tor BrowserTor Browser 15.0.6

Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...

скачать OperaOpera 128.0.5807.77

Популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и...

скачать Mozilla FirefoxMozilla Firefox 147.0.4

Функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую...

скачать Яндекс.БраузерЯндекс.Браузер 25.12.5

Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми...

скачать Opera GXOpera GX 127.0.5778.96

Браузер, позиционируемый как "игровой", от компании Opera. Приложение получило стандартную...

