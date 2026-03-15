BrowserOS для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.43.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|The BrowserOS Authors
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|18 / 19 | Статистика
|Размер:
|137.46 Мб
BrowserOS — веб-браузер на базе Chromium с поддержкой инструментов искусственного интеллекта. Программа предназначена для работы в интернете, автоматизации повторяющихся действий и управления вкладками. Браузер поддерживает расширения Chrome, поэтому можно использовать привычные дополнения и настройки. Также доступен импорт закладок, паролей и других данных из других браузеров.
В программу встроены ИИ-агенты, которые помогают выполнять действия на веб-страницах. Они могут заполнять формы, открывать нужные страницы, искать информацию и выполнять последовательность действий на сайтах. Часть задач можно автоматизировать и запускать повторно.
BrowserOS поддерживает подключение различных моделей искусственного интеллекта. Можно использовать сервисы OpenAI GPT, Anthropic Claude и Google Gemini. Также доступна работа с локальными моделями через Ollama или LMStudio. Пользователь может подключать собственные API-ключи и выбирать нужного поставщика моделей. История просмотров и рабочие данные хранятся на устройстве пользователя.
Основные возможности BrowserOS:
- поддержка расширений Chrome и работа на базе Chromium;
- импорт закладок, паролей и других данных из браузеров;
- встроенные ИИ-агенты для выполнения действий на сайтах;
- автоматическое заполнение форм и навигация по страницам;
- управление вкладками: сортировка, группировка и поиск;
- сохранение и восстановление сеансов просмотра;
- поиск по истории и управление закладками;
- подключение моделей OpenAI GPT, Claude и Gemini;
- поддержка локальных моделей через Ollama и LMStudio;
- использование собственных API-ключей;
- автоматизация повторяющихся действий в браузере;
- открытый исходный код.
